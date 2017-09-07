Владимир Ильин: «Если проявлю себя в клубе — сборная никуда не денется»

Владимир Ильин впервые получил вызов в национальную сборную России. Фото: пресс-служба РФС

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прошлой весной стал настоящим открытием чемпионата России. Яркая игра, голы, приносящие команде очки… Однако нынешний сезон начался не так позитивно: травма на предсезонных сборах, пропуск первых матчей, голевая засуха. При этом Ильин получил первый в своей карьере вызов в национальную сборную. В интервью «ОГ» нападающий рассказал о сборах в национальной команде, о травмах и психологическом давлении.

«О вызове в сборную рассказали партнёры. Я не поверил»

— Как узнали о первом в своей жизни вызове в национальную сборную? Какие были эмоции?

— Узнал о вызове после тренировки. Пришёл в раздевалку, ребята из команды сидели в Интернете и увидели расширенный список национальной сборной. Я не обратил на это внимание, пока мне не сказали, что я тоже в нём есть. Не поверил, начал сам искать информацию и был очень удивлён, когда увидел себя в списке.

— Много было поздравлений?

— Моя семья поздравила, конечно, девушка. На самом деле, поздравлений было много. Но в первую очередь поздравили партнёры, тренерский штаб. Было очень приятно.

— Состав у сборной был очень экспериментальным, для многих футболистов это был первый вызов в национальную команду. Какая атмосфера была в команде?

— Атмосфера была потрясающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, многие, в том числе и я, чувствовали волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после первой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бассейн. Начали общаться друг с другом и волнение быстро ушло. У нас очень хороший коллектив, тренерский штаб сразу нашёл подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.

В прошлом сезоне Владимир Ильин стал лучшим бомбардиром «Урала», забив весной шесть мячей. Фото: пресс-служба РФС

— Тренерский штаб требовательный?

— Безусловно. Станислав Черчесов требовательный, огромное внимание уделяет мелочам. Бывает, что в клубах на такие вещи закрывают глаза, а здесь всё по-другому. К этому располагает и обстановка, всё-таки национальная команда страны, так должно быть.

— Вы покинули сборы из-за травмы. Это то же самое повреждение, которое вы получили на предсезонных сборах с «Уралом»?

- Травма такого же характера, но в другом месте. В начале сезона я надорвал заднюю поверхность бедра, а здесь случился надрыв приводящей мышцы.

— Прекратить сбор вам посоветовали врачи команды?

— Я чувствовал дискомфорт. Провёл две тренировки, затем сказал тренерскому штабу, что чувствую себя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести половину третьей тренировки, я так и сделал, сделал паузу. Обследование показало надрыв. Врачи сказали тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым. Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочувствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Процедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую себя нормально. Делаю процедуры, только уже в «Урале». Буду готовиться, восстанавливаться.

— Было обидно, что не удастся проявить себя на поле в игре национальной сборной?

— Да, конечно, поначалу было неприятно, обидно. Но я всё равно получил хороший опыт. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Стараюсь спокойно к этому относиться. Сейчас главное сосредоточиться на сезоне, на команде. Если буду хорошо проявлять себя в клубе — сборная никуда не денется.

— Игру с «Динамо» смотрели? Как впечатления?

— Я думаю, что так и должно было быть. Сборная предсказуемо победила с крупным счётом. Состав был экспериментальный, многим выпал шанс проявить себя.

«Возможно, травмы из-за психологического давления»

— Вы пропустили начало сезона. Тяжело было втягиваться после того, как восстановились после травмы?

— Мне повезло, что не так много я пропустил. Но втягиваться тяжело. Неприятно, когда открытие чемпионата идет мимо тебя. Хочется помогать команде, а приходится сидеть и смотреть игру на трибуне, это очень тяжело.

— «Урал» в этом сезоне самая «ничейная» команда. С чем это связываете?

— Я думаю, что здесь просто стечение обстоятельств, не более. Но стоит отметить, что, например, в матче с «Арсеналом» мы боролись до конца, даже проигрывая 0:2. Вытащили игру, боролись, я думаю, это позитивный момент. Посмотрим, что будет дальше.

— Летом команду пополнили Игорь Портнягин и Максим Григорьев, два ваших конкурента за место в основе. Как к этому отнеслись?

— Это всё рабочие моменты. Всё так было, есть и будет, во всех командах. Конкуренция, особенно если она сильная, всегда идёт на пользу как команде, так и игрокам.

— В прошлом интервью «ОГ» вы говорили о том, что любите играть на острие атаки. В нынешнем сезоне довольно часто появляетесь на поле вместе с Максимом Григорьевым. Не мешает это вам?

— Не соглашусь, Максим всё же играет на позиции флангового полузащитника.

— Он довольно часто смещается в центр…

— Да, такое бывает, но он всё равно держит свою позицию. Мне это не мешает, наоборот, помогает. Хорошо, когда есть поддержка в нападении.

— В прошлом сезоне вы стали главным открытием чемпионата. Давило ли на вас это в начале нынешнего сезона? От вас ждут голов в каждом матче, на вас возлагают большие надежды…

— Во время отпуска я думал, что так будет. У всех ко мне пристальное внимание. Входил в сезон, не переживая об этом, а сейчас думаю, что в подсознании эти мысли всё равно были. Может быть, оттуда и выливаются эти травмы. Сейчас я сбросил это давление, плюс у меня будет время на восстановление. Думаю, что смогу нормально подойти к играм и заново начать сезон.

— В каком настроении сейчас находится «Урал», и чего ждать болельщикам от команды?

— Команда в хорошем настроении. Конечно, игра с «Локомотивом» оставила неприятный отпечаток, но в целом в клубе всё хорошо. Готовимся к следующей игре, хотим наконец-то порадовать своих болельщиков домашней победой.