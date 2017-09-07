Кубок губернатора по художественной гимнастике соберёт в Екатеринбурге более 700 спортсменок

Главной звездой на Кубке губернатора Свердловской области по художественной гимнастике будет действующая олимпийская чемпионка и чемпионка мира Анастасия Татарева. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 7 сентября, в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» стартовали крупные соревнования по художественной и эстетической гимнастике, участие в которых принимают более 700 спортсменок из 13 городов России.

Художественная гимнастика — самый успешный олимпийский вид спорта в Свердловской области. В новом веке с четырёх Игр из пяти уральские гимнастки Ирина Зильбер и Мария Нетёсова, Ольга Глацких и Елена Мурзина, Анна Гавриленко, а также Анастасия Татаревапривозили золотые медали. Тем удивительнее, что в Екатеринбурге практически не проводятся крупные турниры «художниц» (разве что за исключением Всероссийских соревнований памяти Елизаветы Облыгиной).

По словам президента Федерации художественной и эстетической гимнастики Свердловской области Ирины Зильбер, идея проведения Кубка губернатора Свердловской области по художественной и эстетической гимнастике «Малахитовая лента» родилась ещё три года назад: «В Екатеринбурге уже 17 лет проводится турнир памяти Облыгиной. И первый шаг, чтобы мы вышли на новый уровень, был сделан три года назад, когда мы поменяли место проведения этих соревнований — из нашего зала без окон и дверей на «Калининце» переехали во Дворец игровых видов спорта «Уралочка». Тогда же мы с главой региона достигли договорённости о проведении ещё одного крупного турнира. Но на тот момент нам не хватало возможностей, финансов, организаторских способностей. Так что эти три года мы учились. И вот сейчас наконец-то новый турнир по художественной и эстетической гимнастике пройдёт в Екатеринбурге. Раньше таких турниров у нас не было. Тем интереснее будет, ведь на одном ковре мы сможем видеть два вида спорта, отличающихся друг от друга».

Чем же отличается эстетическая гимнастика от художественной?

Если в художественной гимнастике спортсменка выступает с предметом (скакалкой, обручем, булавами или мячом), то в эстетической гимнастике предметов нет. Здесь команды (группы от шести до 14 человек) соревнуются в танцевальных и акробатических движениях. Цель одна — достижение гармонии и синхронности исполнения номера. На ковре команда должна быть единым целым — от вздоха и взгляда до едва заметного движения.

По словам заместителя министра физической культуры и спорта области Андрея Зяблицева, в соревнованиях принимают участие порядка 750 спортсменок из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Москвы, Нижнего Новгорода, Севастополя, Калининграда, Ростова-на-Дону и других городов.

Украшением турнира, который завершится 9 сентября, станет гала-концерт, в котором выступят лучшие гимнастки России. Главной звездой праздника будет екатеринбургская гимнастка Анастасия Татарева, выигравшая неделей ранее два золота и серебро на чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро. Стоит также отметить, что в Екатеринбург на соревнования в качестве почётного гостя приехала двукратная чемпионка мира и Европы 19-летняя Александра Солдатова.