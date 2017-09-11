Спорт 11 сентября 2017, 19:36

Журналисты «ОГ» завоевали награды на турнире по настольному теннису.

Фото: Алёна Татаринова/пресс-служба КНТ «УГМК»

Фото: Алёна Татаринова/пресс-служба КНТ «УГМК»

В Верхней Пышме состоялся турнир по настольному теннису среди представителей СМИ, посвящённый десятилетию Клуба настольного тенниса «УГМК».

В соревновании приняли участие 33 журналиста из разных областных СМИ. Примечательно, что в финалах в мужском и женском разрядах были представлены корреспонденты из одного издания. В женском финале сошлись две представительницы верхнепышминской газеты «Красное знамя», а в мужском разряде в борьбу за золото вступили два обозревателя отдела спорта «ОГ» — Андрей Каща и Данил Паливода. В финальном поединке в пяти партиях победу одержал Андрей Каща и стал победителем турнира.

В общекомандном зачёте лучшими стали коллективы телеканалов: 1-е место — ОТВ, 2-е место — «Вести-Урал», 3-е место — АТН.

  • Опубликовано в №168 от 12.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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