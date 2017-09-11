Ветрозащиту на комплексе трамплинов «Аист» оценили в FIS

Миран Тепеш на комплексе трамплинов «Аист». Фото: Спортшкола «Аист»

Сегодня нижнетагильский комплекс трамплинов «Аист» посетил представитель Международной федерации лыжного спорта (FIS) Миран Тепеш, оценивший работу хозяев арены по установке ветрозащиты. Её отсутствие в 2016 году стало причиной отмены во втором по величине городе Свердловской области этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин.

Год назад отказ от проведения в Нижнем Тагиле этапа Кубка мира стал настоящим шоком для Свердловской области и любителей спорта со всей России. Пока биатлонисты, лыжники, бобслеисты лишались международных стартов на территории России из-за допингового доклада Ричарда Макларена, летающие лыжники сами успешно срубили сук, на котором сидели — не построив вовремя ветрозащиту, на которой настаивала FIS.

Спортшкола «Аист» и вся Свердловская область вынесли из той ситуации урок, поэтому уже зимой 2017-го начался «бумажный» этап организации строительства ветрозащиты, а как только снег сошёл, на объект вышли строители. Несмотря на дождливое лето, работа, как и обещал директор «Аиста» Яков Миленький, была закончена в срок — к началу осени. Стоимость ветрозащиты составила порядка 37 миллионов рублей.

Что изменилось на «Аисте» за три месяца?

Вдоль двух самых мощных трамплинов комплекса (90- и 120-метрового) были установлены мачты с сетью, которая должна принять на себя значительную часть ветра, дующего на трамплины. Это, в свою очередь, обезопасит летающих лыжников, чьи соревнования зачастую переносят или вовсе отменяют из-за сильных ветров. К слову, несмотря на отмену мужского тагильского этапа Кубка мира (изначально запланированного на трамплине К-120), в те же самые сроки — 9—11 декабря 2016 года — на «Аисте» при достаточно сильном ветре прошли женские старты на трамплине К-90. По словам специалистов, если бы год назад для Нижнего Тагила сделали исключение и не лишили бы мужского Кубка мира, то, по факту, из-за сильного ветра на «Аисте» участникам бы всё равно запретили соревноваться. К счастью, теперь такой риск сведён к минимуму.

Работа по установке ветрозащиты велась под руководством Мирана Тепеша, именно с ним руководство «Аиста» согласовывало все шаги по её возведению. По завершении этапа Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском (9—10 сентября) Миран Тепеш приехал в Свердловскую область. Он протестировал работу системы, отвечающей за подъём-спуск сети ветрозащиты, при поднятой сети оценил обзор трамплинов из судейских вышек. Проделанной «Аистом» работой спортивный функционер остался удовлетворён. Свой доклад по ветрозащите он передаст директору Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Вальтеру Хоферу.

Окончательное утверждение Тагила как места проведения этапа Кубка мира сезона-2017/2018 должно состояться 3—7 октября в Цюрихе (Швейцария) на традиционном осеннем совещании FIS. Если никаких изменений по сравнению с предварительным календарём не произойдёт, «Аист» примет лучших летающих лыжников планеты 1—3 декабря.