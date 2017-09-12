А забивать кто будет?

В нынешнем сезоне "Урал" пока что не одержал ни одной домашней победы. Фото: Дмитрий Медведев

Футбольный клуб «Урал» вновь не сумел добиться первой домашней победы в новом сезоне. В рамках 9-го тура премьер-лиги «шмели» разошлись миром со «СКА-Хабаровском» — 1:1.

Эта ничья стала для екатеринбуржцев седьмой в девяти матчах, и если учитывать, что впереди ещё 21 тур, то вполне возможно, что «Урал» установит новый рекорд по количеству ничейных матчей в чемпионатах России. На данный момент обладателями рекорда являются два клуба, сыгравшие вничью в рамках одного сезона 16 раз — «Ротор» (1994 год) и «Сатурн» (2006 год).

Безусловно, ничейный результат в домашней игре против аутсайдера премьер-лиги — не то, чего ожидали екатеринбургские болельщики. Но исходя из той ситуации, в которой оказался «Урал», наверное, всё закономерно. Перед матчем выяснилось, что участие в игре не примут Эрик Бикфалви, Артём Фидлер, Грегор Балажиц, Максим Григорьев. По-прежнему травмированы Игорь Портнягин и Владимир Ильин. Поэтому Александру Тарханову пришлось выпускать экспериментальный состав: для Алексея Евсеева, Петруса Бумаля и Никиты Чернова игра против «СКА-Хабаровска» стала дебютной в стартовом составе «шмелей». При этом «Урал» вышел на поле без номинальных нападающих, а роль форварда выполнял Алексей Евсеев.

Про летние приобретения «Урала», кстати, стоит сказать отдельно. Пока что новички, пополнившие состав «шмелей» летом, не особо себя оправдывают. Главным образом это относится к Игорю Портнягину, на которого возлагались большие надежды. За девять матчей нападающий отыграл в сумме 44 минуты, трижды выходя на замену. Травмы — это, конечно, дело понятное, но возникает вопрос: зачем брать травмированного футболиста в аренду на год? По факту выходит, что Портнягин просто получает в Екатеринбурге зарплату, причём немаленькую, и ни о чём не переживает. А мы все ждём голов…

Ещё одно приобретение из разряда «непонятных» — это Максим Григорьев, которого в народе уже называют вторым Александром Ставпецом. За девять с лишним сезонов в премьер-лиге нападающий забил лишь девять голов, в «Урале» пока результативными действиями не отметился.

Единственный летний новичок, который вписался в игру команды — это Вараздат Ароян. С его приходом в центре защиты у «Урала» стало гораздо спокойнее. Два молодых экс-зенитовца — Алексей Евсеев и Юрий Бавин довольно неплохо выглядят в матчах, в которых появляются на поле, но случается это нечасто, а Петрус Бумаль и Никита Чернов и вовсе не успели ещё себя проявить.

С травмой Владимира Ильина выявилась главная проблема «шмелей» в нынешнем сезоне — завершающая фаза атаки. «Урал» забил девять голов в девяти матчах, при этом отличаются не нападающие: по голу на свой счёт записали центральные защитники Грегор Балажиц и Вараздат Ароян, остальные мячи забивали полузащитники. Сейчас подопечным Александра Тарханова не хватает форварда в штрафной. Невозможно играть без нападающих и выигрывать, статистика это доказывает. В матче со «СКА-Хабаровском» екатеринбуржцы сделали огромное количество забросов, навесов, прострелов в штрафную площадь соперника, но выгоды из этого извлечь не смогли. Не хватает футболиста, который будет завершать атаки, «футболиста-касания». Таким был прошлой весной Владимир Ильин, и судя по всему, екатеринбургским болельщикам стоит рассчитывать только на его возвращение в строй. Больше не на кого.