Нейтральные отношения

Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов из Екатеринбурга имеют все шансы поехать на вторую в их жизни Паралимпиаду. Фото: Федерация кёрлинга России

Международный паралимпийский комитет (IPC) отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства в организации, но допустил российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Это позволит им пройти отбор на Паралимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

Правовая дикость

Ситуация с российскими паралимпийцами выглядит как настоящая правовая дикость. По итогам первого резонансного доклада Ричарда Макларена, в котором Россию обвинили в государственной поддержке употребления спортсменами допинга, были названы 35 паралимпийцев, которые якобы пойманы на допинге, но не дисквалифицированы. Однако быстро выяснилось, что 15 человек из этого списка — не паралимпийцы, а сурдлимпийцы (то есть глухие спортсмены, которые не входят в структуру ПКР), а ещё 15 атлетов уже наказаны нашими федерациями. Оставшиеся пять человек так и не получили уведомления о нарушении антидопинговых правил.

Во втором докладе Макларена прозвучала информация о пробах уже семи паралимпийцев, которые «завоевали значительную часть медалей» в Сочи-2014. Но ни Всемирное антидопинговое агентство, ни IPC, ни сам Макларен фамилий атлетов не назвали.

Кого дисквалифицировать — непонятно. За что дисквалифицировать — секрет.

Зато IPC выкатил ПКР огромный список требований для улучшения допингового климата в России. Уже больше года российские спортивные функционеры занимаются тем, что стараются их выполнить и вернуть ПКР в семью IPC, а наши спортсмены, отстранённые от международных стартов, тем временем пытаются найти на территории страны соревновательную практику.

На прошлой неделе лёд тронулся. На заседании исполкома IPC в Абу-Даби (ОАЭ) было объявлено о значительном прогрессе России в проведении антидопинговой деятельности. Благодаря этому спортсмены нашей страны получили право пройти отбор на Паралимпиаду в нейтральном статусе.

Шесть уральцев готовятся к Пхёнчхану

Кто из спортсменов Свердловской области может претендовать на поездку в Пхёнчхан?

— В качестве кандидатов мы рассматриваем группу лыжников/биатлонистов Валерия Ивановича Огородникова (спорт слепых и спорт атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата), — уточнил директор Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков. — Это наши знаменитые многократные паралимпийские чемпионки и чемпионки мира Михалина Лысова и Анна Миленина (Бурмистрова). Плюс ещё две талантливые и способные лыжницы Марина Учуватова и Анна Остробородко, которые при удачных раскладах тоже могут попасть на Паралимпиаду. В кёрлинге на колясках в составе сборной России могут выступить Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко.

Что касается кёрлинга на колясках, то в этом виде спорта наша страна — одна из сильнейших в мире. На счету россиян серебро Олимпиады-2014, золото чемпионатов мира (2012, 2015 и 2016 годов). На чемпионате мира-2017, который проходил на олимпийском льду в Канныне, россияне стали вторыми. Андрей Смирнов прикладывал свою руку ко всем этим достижениям. Оксана Слесаренко также выигрывала чемпионат мира-2015 и была второй на Играх в Сочи. Благодаря второму месту на чемпионате мира в Канныне наша команда получила право выступать на Паралимпиаде-2018. Сейчас оба спортсмена готовятся к зимнему сезону вместе с другими олимпийскими кандидатами на тренировочном сборе в Сочи.

Российские лыжники/биатлонисты прошлой зимой были лишены возможности участвовать в международных соревнованиях. Специально для них в рамках серии российских лыжных марафонов Russialoppet был разыгран «Кубок духа». Вместе с тем пока что ни один лыжник/биатлонист отбор в Пхёнчхан не прошёл.

«Готова выступать под нейтральным статусом»

На данный момент российские спортсмены могут участвовать в международных стартах в качестве нейтральных атлетов, т.е. не представляя свою страну. С новой силой разгорелась дискуссия: «унижаться» перед мировым сообществом и выступать россиянам в качестве нейтральных спортсменов или же с гордо поднятой головой отказаться от выступления за рубежом?

— Следующее заседание IPC, на котором будет решаться наша судьба, состоится в ноябре, а Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону начнётся только 7 декабря в Канаде, — отметила пятикратная паралимпийская чемпионка Анна Миленина из Краснотурьинска. — Так что есть шанс, что нам разрешат выступить там под флагом России. Но если других вариантов не будет, я согласна стартовать под нейтральным флагом. Лично я ради выступления в Пхёнчхане тренировалась четыре года. И если появится хоть малейшая возможность выступить, то я ею воспользуюсь. Недавно по этому поводу мне прислали СМС-сообщение с очень правильными словами: «Из души Россию не вытащишь».