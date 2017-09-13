Вскарабкаться на Олимп

На первенстве мира по скалолазанию в Инсбруке впервые был опробован новый, олимпийский, формат многоборья, когда во всех дисциплинах спортсмены соревнуются в течение дня. Фото: Варвара Шаталова

В австрийском Инсбруке прошло первенство мира по скалолазанию. 19-летняя екатеринбурженка Юлия ПАНТЕЛЕЕВА завоевала серебро в многоборье — новой олимпийской дисциплине, премьера которой состоится через три года на Играх в Токио (Япония). В лазании на скорость уралочка стала лучшей, в боулдеринге (лазании по серии коротких и предельно сложных трасс) — второй, а в лазании на трудность — пятой. В эксклюзивном интервью «ОГ» Юлия Пантелеева рассказала о своём серебряном успехе и олимпийских целях.

Условия лучше, чем у нас

— Юлия, какую задачу ставили перед собой на первенстве мира?

— В следующем году я перехожу из юниорского во взрослый спорт, поэтому в Инсбруке мне хотелось достойно завершить свой нынешний этап карьеры. Я рассчитывала попасть хотя бы в финал многоборья, где соревнуются шесть лучших спортсменок, потому что понимала: соперничать с конкурентками, которые готовятся на трассах Европы и США, будет крайне сложно. У них просто иные условия для тренировок. Их скалодромы, подготовщики трасс, рельефы — всё намного лучше, чем у нас. Перед началом соревнований я думала, что у меня получится хорошо выступить либо в лазании на трудность, либо в лазании на скорость. Но было удивительным, что я попала в финал боулдеринга, потому что для меня — это самая сложная дисциплина многоборья.

— Как прошли сами соревнования?

— Так как многоборье в нынешнем формате проводилось на соревнованиях впервые, мне было просто интересно посмотреть и почувствовать, как оно проходит. Тем более, что до отъезда в Инсбрук у меня были только два дня тренировок по многоборью в Москве. На самом деле это очень тяжёлая дисциплина скалолазания. Не только физически, но и психологически. Нужно долго-долго сидеть в зоне изоляции — отдельном помещении, куда может пройти ограниченный круг лиц. Туда я зашла в три часа дня. В четыре был старт в скорости — три быстрых забега с маленьким перерывом. Потом нас опять завели в зону изоляции. Через два часа был старт в боулдеринге. Нас вывели к скалодрому на просмотр трассы. Позднее каждого участника по одному вызывали к трассе, чтобы забраться на неё. Подготовщики понимали, что многоборье — это очень тяжело, поэтому сделали трассу чуть попроще, чем обычно бывает на соревнованиях. Потом нас опять увели в зону изоляции. В восемь вечера был показ трасс на трудность. И только где-то в полдесятого вечера все соревнования завершились.

— Какие эмоции испытали, когда в итоге заняли второе место?

— Я была безумно рада, потому что знала своих соперниц и их уровень. Хотела попасть в финал, но не была уверена, что у меня получится. Когда добиваешься своей цели, это очень крутые ощущения! Ты чувствуешь, что являешься одним из лидеров. Конечно, обидно осознавать, что всего лишь одна ошибка в боулдеринге лишила меня золота. В моменты, когда я начинаю анализировать своё выступление, второе место мне уже не нравится. Но, в общем, серебро — это классный результат.

Многоборье привлекает сложностью

— Многоборье — новый вид скалолазания. А на каком конкретно виде скалолазания вы фокусировались раньше и почему?

— На самом деле многоборье — не совсем новый вид. Раньше оно было как подарок — не надо было делать ничего нового, чтобы завоевать медаль. Ты просто, согласно расписанию соревнований, в течение нескольких дней соревновался в трёх дисциплинах (где также разыгрывались медали), а затем судьи просто суммировали результаты. В 2017 году новым стало то, что теперь нужно бороться в трёх дисциплинах в течение одного дня. Что же касается лично меня, то раньше я также выступала в многоборье — тренировала и трудность, и скорость, и боулдеринг.

— Когда стало понятно, что многоборье войдёт в программу Олимпиады, вы чувствовали в себе силы, что у вас получится?

— Да. Тем более, что я и так всю жизнь занимаюсь многоборьем. Мне не пришлось чем-то жертвовать, как, например, некоторым другим спортсменам, которые раньше лазили только что-то одно.

— Чем вам нравится многоборье?

— Своей сложностью — оно не у всех получается. Кому-то не хватает выносливости, кому-то силы, кому-то мощности, кому-то скорости. Мне же эта дисциплина даётся намного легче, потому что я тренировала всё. Кроме того, многоборье намного зрелищнее, чем какая-либо одна дисциплина скалолазания.

Олимпиада — моя мечта

— Вы планируете продолжать специализироваться на многоборье?

— Конечно! У меня просто нет другого выбора. Останавливаться не собираюсь. Буду работать над своими слабыми сторонами.

— Как обстоят дела с конкуренцией именно в многоборье на российском уровне?

— Вы знаете, с более старшими, чем я, спортсменами бороться полегче, поскольку после 20 лет все уже определяются со специализацией в скалолазании, и им становится трудно переквалифицироваться в многоборцев. А вот молодые спортсменки 17–18 лет — это на самом деле очень серьёзные конкуренты. Они лазают все три дисциплины. И, наверное, даже лучше, чем я. Победить их, я думаю, будет тяжелее, чем попасть на пьедестал почёта первенства мира.

— Есть ли мечта поехать на Олимпиаду в Токио?

— Конечно! Это моя большая мечта! Для этого я буду ещё усерднее тренироваться. Хотя для меня даже просто попасть в олимпийскую команду будет очень престижно. Сделаю всё, чтобы мечта стала реальностью!