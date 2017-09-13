Заводчане в борьбе за Кубок России

В прошлом сезоне «ЗиК» дошёл до 1/8 финала Кубка России, где уступил московскому «Динамо». Фото: Пресс-служба АМФР

На этой неделе стартовали матчи предварительного этапа Кубка России по мини-футболу. Уже завтра в борьбу за трофей вступает екатеринбургская команда «ЗиК».

Футболисты завода имени Калинина в прошлом розыгрыше Кубка России зарекомендовали себя с лучшей стороны: команда любителей смогла добраться до 1/8 финала турнира, где уступила действующему чемпиону страны — московскому «Динамо».

В прошлом сезоне заводская команда, выступающая в Высшей лиге, носила название «ЗиК-УрФУ», однако в этом году клуб от вуза отделился.

— Скорее всего, это связано с тем, что в команде из студентов уже никого и нет, все закончили учёбу и трудятся на заводе, — рассказал «ОГ» защитник «ЗиКа» и по совместительству оператор станков с программным управлением завода имени Калинина Фёдор Тасков. — У нас же команда началась именно со студентов, основной целью была помощь им в дальнейшем трудоустройстве на заводе, к примеру. А сейчас студентов нет, буквально два-три человека осталось.

Заводчане тренируются пять дней в неделю. После завершения смены на заводе футболисты отправляются в зал.

— Кроме всероссийских соревнований мы, естественно, играем на концерновских и профсоюзных турнирах, а также на городских. Летом, например, для поддержания формы, принимали участие в городском любительском турнире, — отметил Фёдор Тасков.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к новому сезону «ЗиК» провёл два товарищеских матча с основной сборной Узбекистана по мини-футболу. Игры проходили в Екатеринбурге, и заводчане в них выглядели достойно.

— Насколько я знаю, сборная Узбекистана вышла на нас через «Синару». У них шла подготовка, кажется, к чемпионату Азии, и в рамках этой подготовки было запланировано определённое количество игр. Два матча Узбекистан провёл с «Синарой» (уступил 2:5 и 0:7) и два с нами. Сыграли хорошо, первую игру проиграли 0:3, для нас это была и первая игра в сезоне. А вторую сыграли вничью 2:2, при этом практически всю встречу мы вели в счёте, — рассказал Фёдор Тасков.

В предварительных матчах Кубка России по мини-футболу команды разбиты на четыре группы. «ЗиК» попал в квартет с уфимской командой «КПРФ С.Ш.31», «Южным Уралом» из Челябинска и дублем «Синары». Лишь одна команда пройдёт в следующий этап розыгрыша Кубка России.

— Мы проведём три игры подряд: в пятницу, субботу и воскресенье. Конечно, это тяжело, но мы привыкли к таким нагрузкам. Перед нами стоит задача побеждать и выходить в следующий этап, поэтому приложим все усилия. Победители всех групп сыграют между собой в следующем этапе, и две лучшие команды попадут в 1/8 финала Кубка России, — пояснил Фёдор Тасков.