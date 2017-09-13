Входим в ледниковый период

Максим Ковтун откроет сезон на турнире «Финляндия трофи» (один из этапов мирового Гран-при) в Хельсинки с 6 по 8 октября. Фото: Александр Исаков

Олимпиада в Сочи четыре года назад для многих запомнилась именно фигурным катанием — триумф наших девочек-одиночниц заставил обратить на себя внимание. Тем более, что одна из звёзд Сочи — Юлия Липницкая — свердловчанка. На подходе — Игры в Пхёнчхане. Российские фигуристы на днях открыли сезон, представив на льду сочинского «Айсберга» новые программы на открытых прокатах перед руководством федерации. И уже можно сделать первые выводы: каковы шансы наших фигуристов на предстоящих Играх? Будем ли мы, затаив дыхание, следить за головокружительными полётами надо льдом? И какие перспективы у свердловчан на Играх-2018?

Со щитом или на щите?

Накануне старта нового сезона в центре внимания вновь оказалась Юлия Липницкая. Как уже ранее писала «ОГ», Юлия завершила спортивную карьеру. Как раз во время открытых прокатов она наконец-то сама разъяснила причины своего поступка в единственном интервью, данному сайту Федерации фигурного катания на коньках России.

— Было нереально тяжело прийти к решению закончить спортивную карьеру. Серьёзно, каждый день я засыпала и просыпалась с одной мыслью, что будет. Пока лежала в клинике, мы очень много работали с психологами, там сильные психологи, и они мне помогали определить жизненные приоритеты, которые касались здоровья, например, — рассказала Юлия.

Также она подтвердила информацию о том, что последнее время боролась с анорексией. Сейчас у неё в планах — понять, чем ей хочется заниматься. Но… даже если бы она официально не завершала карьеру, соперничать за место в сборной с претендентами на олимпийское золото Пхёнчхана она бы не смогла.

Надо сказать, за четыре года женское фигурное катание совершило колоссальный прорыв. С теми программами, с которыми Юлия и Аделина Сотникова выигрывали олимпийское золото, сегодня девушки остались бы вне пьедестала.

Юлия Липницкая встретилась с руководителями Федерации фигурного катания России и написала заявление о выводе её из состава сборной страны. Фото: Пресс-служба Федерации фигурного катания России

Конечно, на открытых прокатах внимание было приковано к Евгении Медведевой, которая за последнее время собрала полную коллекцию титулов. Не хватает только одного — самого главного. На чемпионатах Европы и мира Медведева близко никого не подпускала. Главное её достоинство — фантастическая стабильность. Впрочем, подросла ещё одна звезда — Алина Загитова, которую корреспонденты «ОГ» заприметили ещё на чемпионате России. Её, как и Медведеву, тренирует Этери Тутберидзе. К слову, именно этот тренер привёл к олимпийскому золоту и Липницкую. Так что опыт в настройке на Олимпиаду у неё есть…

А что мальчики? Хочется сказать, что мы верим в свердловского фигуриста Максима Ковтуна. Но эта вера — сродни вере в чудо. Или в Деда Мороза. В душе понимаешь, что вряд ли мы увидим его не то что с золотом — хотя бы с бронзой. Заветную путёвку на Игры Максим, скорее всего, получит — потому что вряд ли найдётся много конкурентов в России. Вопрос, «со щитом или на щите» он вернётся из Пхёнчхана. Ведь на последнем чемпионате мира Ковтун стал лишь 11-м, ещё один россиянин — Михаил Коляда — восьмым. Чемпионом с мировым рекордом в произвольной программе стал японец Юзуру Ханю.

Игра в поддавки

И перед стартом олимпийского сезона грянула новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) всерьёз рассматривает возможность радикальных изменений в правилах фигурного катания. Причиной тому стало желание сбалансировать оценки за спортивные и артистические составляющие фигурного катания. К примеру, планируется более чем на 10 процентов снизить базовую стоимость четверных прыжков в мужском катании и четверных выбросов в парном. И все эти нововведения могут начать действовать сразу же после Олимпиады-2018.

Объясняют такие реформы тем, что ещё в 2013 году четвёрка лучших фигуристов по рейтингу вместе делала шесть четверных прыжков, в 2017-м — уже 18. При этом некоторые спортсмены в погоне за рекордами и золотыми медалями вообще перестали обращать внимание на хореографию: изящные движения, гармоничные связки, образ постепенно уходят в прошлое. Что ж, доля правды в этом есть, но к такому решению ISU всё же много вопросов.

Примерно та же ситуация раньше была в художественной гимнастике (и споры не утихают до сих пор). В один момент было решено не давать гимнасткам вводить всё более сложные элементы, поскольку выполнять их способны были только россиянки, а вот остальные страны отставали с каждым соревнованием всё больше. Об этом не раз говорила олимпийская чемпионка Алина Кабаева, ведь из-за таких «игр в поддавки» этот вид спорта на какое-то время просто перестал развиваться. Периодически возникают дискуссии и вокруг синхронного плавания — там тоже всё чаще предлагают сдвинуть оценки в пользу артистизма. Но если обратить внимание на лидеров в каждом из этих видов спорта, становится ясно: с артистизмом у них всё в порядке, но при этом есть и большой потенциал для усложнения технической части программ.

В мужском фигурном катании бал правят японцы и китайцы, сейчас действительно кажется, что догнать их в сложности элементов на предстоящей Олимпиаде практически нереально. А те, кто хотят приблизиться, включая и нашего Максима Ковтуна, на подступах к четверным прыжкам получают серьёзные травмы (из-за травмы спины Максим даже не смог принять участие в открытых прокатах в Сочи). Но те же Медведева и Загитова щёлкают сложнейшие прыжки с такой лёгкостью, да ещё и во второй части программы, что диву даёшься. Да и с артистизмом у девушек всё отлично.

Поэтому рецепт «артистической уравниловки» от ISU вряд ли добавит объективности в системе оценок, а то, что это замедлит или вовсе остановит развитие фигурного катания — совершенно точно. На эту тему высказался олимпийский чемпион Евгений Плющенко, напомним, один из самых артистичных фигуристов за всю историю этого вида спорта.

— Полный бред, чепуха, — цитирует ТАСС Плющенко. — Сейчас, когда весь мир мужского одиночного катания — японцы, американцы, канадцы, китайцы, да вообще все, толкнули его вперёд именно четверными, взять и понизить их стоимость? Кто там это решает, я не понимаю? Кто это придумывает? Будущее мирового фигурного катания — это многооборотные прыжки, как говорил и говорит мой великий тренер Алексей Николаевич Мишин, и сейчас все их исполняют. Да, нужны артистичность, скольжение, кто же против этого? Вот только зачем занижать стоимость четверных прыжков, за них, наоборот, бонусы давать надо!

Кстати Количество квот, которые достанутся странам на Олимпийские игры в Пхёнчхане, были определены после завершения чемпионата мира в Хельсинки. Сборная России получила по три места в женском катании и спортивных парах, по два — в мужском катании и танцах на льду.