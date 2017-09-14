Баскетбольная ностальгия

Алексей Швед (на фото справа) на чемпионате Европы-2017 является лидером российской команды. Фото: Пресс-служба РФБ

Мужская сборная России по баскетболу впервые с 2011 года вышла в полуфинал чемпионата Европы. В напряжённом матче россияне сломили сопротивление сборной Греции — 74:69.

После ухода с поста главного тренера сборной России Дэвида Блатта в 2012 году дела у мужской национальной команды пошли на спад. Бронзовые призёры чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр в Лондоне с треском провалили два последующих континентальных первенства. В 2013 -м россияне заняли последнее место в своей группе, в 2015-м — предпоследнее. Ни о каком плей-офф речи не было. Провал на Евробаскете-2015 лишил сборную России шансов на участие в олимпийском турнире в Рио-де-Жанейро… И всё это на фоне проблем Российской федерации баскетбола (РФБ), которую и вовсе могли дисквалифицировать, а сборную не допустить до участия в чемпионате Европы.

Но всё обошлось: спасибо за это Андрею Кириленко, который пользуется уважением в мировом баскетболе. Групповой этап Евробаскета складывался для подопечных Сергея Базаревича не просто, но россияне, обыграв Турцию (и это при сумасшедшей поддержке местной публики), Сербию, Великобританию, Бельгию и уступив Латвии, пробились в плей-офф, что, безусловно, можно было считать большим успехом.

В 1/8 финала россияне встретились со сборной Хорватии, которая на групповом этапе также потерпела только одно поражение, и то — от грозных испанцев. Но подопечные Сергея Базаревича хорватов не заметили, набросав больше ста очков — 101:78. Особенно старался Алексей Швед (27 очков, 12 передач), который и на групповом турнире был явным лидером команды.

Матч против сборной Греции в четвертьфинале чемпионата Европы стал своего рода матчем ностальгии. Уже давно российские любители баскетбола не собирались у экранов телевизоров, чтобы поболеть за национальную команду в решающих матчах крупных международных турниров. Сразу вспомнился и финал Евро-2007 с попаданием Джона-Роберта Холдена на последних секундах, вспомнилась Олимпиада в Лондоне, где наши парни в борьбе завоевали бронзу. Нам всем этого не хватало. Российская национальная команда в своих «лучших традициях» провела валидольный четвертьфинал, который поначалу складывался не в нашу пользу. Греки дали настоящий бой, исход которого решился только в самой концовке встречи. И решился в нашу пользу.

В полуфинале, который состоится уже сегодня, россияне встретятся со сборной Сербии, которую наши парни уже обыграли на этом турнире. Но полуфинал будет не похож на матч группового турнира, в этом нет сомнений. И как же хочется увидеть вновь финал Евробаскета Россия — Испания. Как в далёком 2007 году. Но для этого необходимо обыграть сербов. Да и испанцам в другом полуфинале одолеть Словению.