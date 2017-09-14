Макларен под ударом: Григорий Родченков не выходит на связь с борцами с допингом

Екатеринбургская биатлонистка Екатерина Глазырина — одна из жертв доклада Макларена. Она отстранена от участия в соревнованиях, но продолжает самостоятельную подготовку к олимпийскому сезону. Фото: Андрей Каща

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало: не все измышления, которые представил общественности в своих нашумевших докладах в 2016 году канадский юрист Ричард Макларен и из-за которых пострадали уже сотни российских спортсменов, подкреплены фактами. Стройная теория тех, кто полагает, что в России создана государственная система поддержки допинга, рушится на глазах.

Изначально допинговые доклады Ричарда Макларена не выдерживали никакой критики: некорректный перевод писем беглого экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ошибки в фамилиях спортсменов, передёргивание фактов — только небольшая часть из того, что бросилось в глаза при первом же прочтении документов. Международные спортивные федерации, шокированные признаниями канадского юриста, поначалу стали отстранять россиян пачками, но потом пошли на попятную. В большинстве случаев федерации либо отказывались возбуждать дисциплинарное производство, либо после возбуждения закрывали дела из-за недостатка доказательств или их полного отсутствия. Это касается фехтования, дзюдо, биатлона, современного пятиборья, гребли, бадминтона и других видов спорта.

На этой неделе американская газета «Нью-Йорк Таймс» и вовсе «слила» закрытый документ WADA, в котором говорится, что 95 российских спортсменов из девяти видов спорта, подозреваемых в употреблении допинга на основании доклада Макларена, оправданы из-за недостатка доказательств. Причин называлось две. Первая: беглый Родченков, который и заварил всю эту кашу, не выходит на связь с борцами с допингом. Вторая: допинговая система у русских оказалась настолько хорошо отлажена, что не удалось найти нужных улик.

Вместе с тем WADA продолжает настойчиво требовать от России признать наличие в стране допинговой системы. Или опровергнуть это. Понятно, что признавать никто ничего не будет. Остаётся только второй путь, по которому на этой неделе пошли три российских велогонщика — Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов. От их имени в Верховный суд провинции Онтарио (Канада) поступил иск против WADA и лично против Макларена. Спортсмены требуют от них возмещение ущерба за недопуск на Олимпийские игры-2016.

Но если судебные тяжбы — дело очень долгое, то вот решений двух комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которые заняты перепроверкой проб Сочи-2014 и поиском информации о государственном вмешательстве в антидопинговую систему России, ждут уже этой осенью. Правда, и здесь отдельные спортивные функционеры заявляют, что обе комиссии работают крайне медленно. Хотя на этой неделе в столице Перу городе Лима проходит очередная сессия МОК, на которой представители обеих комиссий должны представить промежуточные доклады по своей работе. Какими они будут, сейчас не знает никто. Что касается перепроверки проб, то из МОК приходят противоречивые сигналы. Месяц назад глава МОК Томас Бах сообщил, что учёные разработали новый метод для определения вскрытия пробирок для допинг-проб, который поможет в ходе расследования, а сейчас требует уже определиться с наказанием для российских лыжников, которые как раз и были отстранены от соревнований из-за царапин на тех злосчастных пробирках, — дескать, хватит со спортсменов этой неопределённости.

В общем, ясность во всей этой допинговой истории должна наступить до конца осени. Пока же выиграно сражение, но не война.