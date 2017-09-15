Билетная лихорадка

Открылся первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА ФИФА

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Вчера, 14 сентября стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Безусловно, это событие, которого с нетерпением ждали все любители футбола. В первые дни желающих подать заявку на приобретение билетов было так много, что официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) порой не выдерживал нагрузки и переставал работать. Многие болельщики до сих пор не разобрались, как и где можно купить билеты. «ОГ» отвечает на эти и другие популярные вопросы футбольных фанатов.

А если я не успею?

Многие любители футбола держали руку на пульсе чуть ли не с момента победы России в заявочной кампании ЧМ-2018, и всех интересовали вопросы: когда же можно будет купить билеты и хватит ли места всем желающим?

Всего ФИФА предусмотрено три этапа продаж билетов, два из которых разделены на два временных периода. Первый период первого этапа стартовал 14 сентября и продлится до 12 октября. В этот временной промежуток каждый болельщик может оформить заявку на приобретение билетов на матчи чемпионата мира на официальном сайте ФИФА — fifa.com/bilet. Самое главное, что пытаются донести члены федерации до болельщиков — не имеет значения, в какой день периода вы подали заявку. После регистрации на сайте ФИФА, вы выбираете матч, который хотите посетить, и ценовую категорию билета (их всего 4). Ваша заявка принимается в обработку после заполнения всех персональных данных (в том числе и банковской карты, с которой будут оплачиваться билеты). Дальше всё очень просто: если количество заявок на конкретный матч не превышает количество продаваемых билетов, то все заявки будут одобрены, вы спокойно оплатите стоимость билетов, после чего вам будет определено конкретное место на стадионе. Если же количество заявок превысит количество билетов, то здесь в дело вступает случай. ФИФА проведёт «слепую» жеребьёвку среди всех заявок и таким образом определит тех счастливчиков, которые смогут попасть на матчи чемпионата мира. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Второй период первого этапа продаж билетов будет проходить в порядке живой очереди. Он стартует 16 ноября и закончится 28 ноября. Вот здесь уже скорость принятия решения будет иметь значение. Билеты будут продаваться точно так же, через сайт ФИФА, но только вместо того, чтобы оставить заявку, вы покупаете непосредственно билет. И его у вас не отнимет никакая «слепая» жеребьёвка. При этом стоит помнить, что те билеты, распределённые во время первого периода, уже будут недоступны.

Второй этап продаж будет также разделён на два временных периода. Схема точно такая же: период заявок с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года и период живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Для тех, кто не успеет приобрести себе билет на матч, предусмотрен третий этап. Он так и называется — «Продажи в последний момент». В порядке живой очереди на сайте ФИФА фанаты смогут приобрести остатки с 18 апреля по 15 июля 2018 года.

Кто к нам приедет?

На данный момент на чемпионат мира в Россию отобрались семь команд, не считая нашу: Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия и Бельгия. Однако кто из них окажется в какой группе — пока не известно. Остаётся открытым и вопрос об остальных участниках, которых должно быть 32: на всех континентах продолжаются отборочные матчи.

Оформляя заявку в первый период первого этапа продаж или покупая билет в порядке живой очереди в первом этапе, вы вытягиваете кота в мешке. Полный список участников финального турнира чемпионата мира станет известен 14 ноября, а распределение команд по группам пройдёт на официальной жеребьёвке, которая состоится в Кремле 1 декабря.

Старт продаж билетов на чемпионат мира вызвал ажиотаж у любителей футбола. Фото: Павел Ворожцов

Сколько билетов в одни руки?

При подаче заявки на сайте ФИФА вы можете выбрать билет на любую встречу чемпионата мира: от матча-открытия до финала. При этом на каждый матч вы можете оформить от одного до четырёх билетов, указав персональные данные тех людей, для которых вы их покупаете. Максимальное количество матчей, которые можно выбрать в рамках одной заявки — семь. Таким образом, максимальное количество билетов в одни руки — 28.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, если вы не можете использовать все или часть билетов, которые купили, вы можете передать эти билеты ФИФА для перепродажи другому болельщику.

Где забрать?

Все билеты доставляются бесплатно курьерской службой на адрес, указанный в заявке. Можно указать резервный адрес, но в любом случае курьерская служба предварительно связывается со всеми владельцами билетов и уточняет адрес доставки. Рассылка билетов начнётся в апреле–мае 2018 года.

Не стоит забывать и про паспорт болельщика — документ, без которого на стадион попасть невозможно. Болельщик, получивший уведомление о том, что его заявка одобрена и ему присвоен билет, должен самостоятельно зарегистрироваться на сайте fan-id.ru. Паспорт будет доставляться Почтой России в городские почтовые отделения.