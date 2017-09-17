Гостиница с видом на Кремль, «мерси от Петрухи» и сумасшедшая развязка: журналист «ОГ» побывал на победном матче «Урала» в Казани

«Казань-Арена» за 20 минут до матча

Футбольный клуб «Урал» вырвал победу в самой концовке встречи матча с «Рубином». Вместе с екатеринбургской командой в Казани побывал корреспондент «ОГ», который наблюдал за игрой с трибуны «Казань-Арены».

Переполненный лазарет

Собираться в аэропорту «Кольцово» футболисты и тренерский штаб «Урала» стали примерно за полтора часа до вылета в Казань. Первым появился главный тренер команды Александр Тарханов, который со своей традиционной улыбкой прошёл регистрацию и отправился в зал ожидания. Затем в гордом одиночестве появился Роман Емельянов, следом за которым в аэропорт приехала молодёжная команда «Урала». До приезда автобуса с основой в «Кольцово» прибыли восстановившийся после травмы Эрик Бикфалви и Николай Димитров, которые что-то бурно обсуждали между собой. Примерно за час до вылета в аэропорт приехал автобус с остальными футболистами основы. Кто-то слушал музыку, кто-то общался, Александр Данцев постоянно шутил. Одним словом, настрой в команде был позитивный.

«Урал» продолжает испытывать кадровые проблемы. Несмотря на то, что в строй вернулся Эрик Бикфалви, лазарет у уральской команды остаётся переполненным. Так, не полетели в Казань нападающие Владимир Ильин и Игорь Портнягин, основные центральные защитники Грегор Балажиц и Вараздат Ароян, капитан команды Артём Фидлер.

«ОГ» на матче «Рубин» — «Урал».

Лететь до Казани из Екатеринбурга оказалось совсем недолго, чуть больше часа. На моей памяти меньше длился полёт только в Пермь (примерно 40 минут). В самолёте большинство футболистов спали или слушали музыку. Ярослав Годзюр вместе с тренером вратарей «Урала» Андреем Шпилёвым смотрели различные футбольные моменты и что-то живо обсуждали.

По прилету в Казань молодёжная команда сразу же отправилась на базу «Рубина», где должна была состояться игра с молодёжкой казанцев, а основная команда, заселившись в гостиницу, провела предыгровую тренировку на Центральном стадионе.

Поле с кокосовой стружкой

Молодёжная команда приехала на базу «Рубина» за три часа до матча, поэтому было достаточно времени, чтобы осмотреться и прогуляться. Надо сказать, что база казанцев находится в черте города (большой привет «Бажовии»). Там располагается гостиница, где живут футболисты во время сборов, административное здание и большое количество футбольных полей, некоторые из которых с натуральным покрытием. Мне показалось удивительным то, что, несмотря на это, молодёжки должны были провести игру на искусственном поле.

- Здесь очень хорошее искусственное поле, используют кокосовую стружку, - пояснил главный тренер молодёжки «Урала» Михаил Галимов. - У нас в городе таких полей нет. После матча ноги не болят, как будто и не бегал. Да и кокосовая стружка, в отличие от обычной, не выделяет никаких газов, дышать не вредно. У нас, например, в манеже «Урала» очень плохое поле. Мне жена постоянно спрашивала, не подрабатываю ли я на шиномонтажке, потому что от меня пахло после тренировок резиной.

Погода в Казани, кстати, была неплохая для осени: на солнце и вовсе доходило до +20 градусов. Молодёжка «Урала» в этом сезоне играет очень неубедительно, занимая последнее место в турнирной таблице. Сверстники из Казани до матча шли на пятом месте. Нельзя не отметить то, что в воротах молодёжного состава «Рубина» играет Сослан Джанаев. Да-да, один из самых ярких голкиперов России прошлого сезона сейчас играет в молодёжном первенстве. И кстати, даже пропустил от «Урала» гол: Александр Галимов прекрасно пробил со штрафного удара, не оставив Джанаеву никаких шансов. Но это «шмелям» не помогло: казанцы доминировали на поле и одержали итоговую победу со счётом 3:1.

Вид на Кремль

Отыграв свой матч, молодёжка «Урала» поужинала и поспешила на поезд до Екатеринбурга. Основа же, проведя предыгровую тренировку, тоже отправилась на ужин. Гостиница основного состава екатеринбургской команды располагалась прямо в центре Казани. Надо сказать, что вид из окна гостиницы, особенно вечером, шикарный: ночной казанский Кремль с подсветкой был как на ладони.

За ужином у всех было хорошее настроение. Президент «Урала» обошёл всех, пожелал приятного аппетита и остановился у столика Петруса Бумаля.

- Петруха, приятного аппетита.

- Мерси.

- Какое мерси? Спасибо надо говорить!

Несмотря на то, что после ужина у футболистов было много свободного времени, практически никто не выходил из гостиницы. Все предпочитали настраиваться на игру в номерах, отдыхать и восстанавливаться перед матчем.

Особой популярностью в «Урале» пользуется Эдгар Манчурян. Армянский нападающий, кажется, имеет друзей во всех городах России. Вот и в Казани у меня поинтересовались, приехал ли Эдгар, и в каком номере он остановился.

Надо сказать, что «Урал» на выездных матчах живёт строго по расписанию. У каждого лифта в гостинице висел лист с чётким расписанием: во сколько подъём, завтрак, обед, установка на игру. Наверное, для других постояльцев гостиницы было немного непривычно видеть у лифта расписание футбольного клуба «Урал», хотя игроками екатеринбургской команды жители и гости Казани особо не интересовались. Всё было достаточно спокойно.

К чемпионату мира готовы. Почти. Казань, как известно, принимала матчи Кубка Конфедераций и будет принимать матчи чемпионата мира. «Казань-Арена» - третий стадион, на котором будут проходить матчи главного футбольного турнира четырёхлетия, где я успел побывать. Если сравнивать его с «Фиштом» и «Санкт-Петербург Ареной», то с сочинским стадионом они примерно одного уровня (внутри даже имеют внешнее сходство). Но питерской арене, конечно, по масштабам «Казань-Арена» уступает. Если говорить про качество стадиона, то здесь вопросов нет. Всё сделано действительно на уровне, доведено до ума. Арена точно соответствует не только российским, но и мировым стандартам. Единственное, что не очень понравилось – это то, что волонтёры не смогли сориентировать меня, где находится пресс-центр. Впереди матчи чемпионата мира, и у гостей будут возникать более серьёзные вопросы, к которым волонтёрам нужно быть готовыми. Время есть, и я уверен, что эти ошибки будут исправлены.

Эксперименты продолжаются

Как уже было сказано, «Урал» испытывает достаточно серьёзные кадровые проблемы. Если с выбором нападающих Александр Тарханов справляется, то отсутствие двух основных центральных защитников – настоящая проблема. В стартовом составе появился Никита Чернов, вторым центральным защитником выступил Роман Емельянов, которого наигрывали на эту позицию на предыгровой тренировке.

Впереди у «Урала» появился Эдгар Манучарян, который уже давно не выходил в стартовом составе. Надо сказать, что матч «Рубин» - «Урал» не вызвал в Казани особого интереса. Трибуны огромной «Казань-Арены» со стороны казались практически пустыми, хотя к началу матча казанские любители футбола всё же пришли на трибуны. Надо отметить и екатеринбургских болельщиков, которых было около 50 человек. Когда казанское фан-движение затихало, над ареной даже были слышны уральские кричалки.

Стояние на реке Угре

С первых минут игра переместилась в центр поля. «Рубин», даже, наверное, не столько клуб, сколько главный тренер Курбан Бердыев, славится своей защитной манерой игры. Никогда бердыевские команды не играли в атакующий футбол, всегда ждут ошибок соперников. «Урал» тоже не торопился форсировать события, старался держать мяч у себя. В одном из таких эпизодов Михаил Меркулов совершил потерю, и казанцы едва не открыли счёт: екатеринбуржцев спасла штанга.

В целом игра в первой половине первого тайма напоминала стояние на реке Угре. Ближе к перерыву «Рубин» стал активнее прессинговать екатеринбуржцев, а те стали больше ошибаться. Однако до каких-то опасных моментов дело так и не доходило. Самым активным игроком «Урала» в первом тайме стал Петрус Бумаль, который хорошо действовал в центре поля.

Дотерпели

Второй тайм казанцы начали очень активно. И Жемалетдинов даже сумел отправить мяч в сетку, но арбитр гол не засчитал из-за положения вне игры. «Рубин» продолжал и дальше создавать моменты. Игроки «Урала» стали довольно часто ошибаться, Александр Тарханов вносил коррективы: получившего жёлтую карточку Чантурию, сменил Александр Данцев.

На самом деле, порой возникало ощущение дежавю. Игра очень сильно напоминала майский финал Кубка России. Скованность игроков «Урала», игра «на отбой»… Но «шмелям» всё же удалось успокоить игру и перевести её в центр поля, что было просто жизненно необходимо. Тут стоит опять отметить действия Петруса Бумаля, который очень грамотно контролировал мяч. В концовке встречи «Урал» даже сумел создать несколько моментов у ворота казанцев, чем была крайне недовольна местная футбольная публика.

Казалось, что последние минуты пройдут в атаках казанцев, однако «Урал» совершил чудо. В одной из редких екатеринбургских атак Эрик Бикфалви получил мяч перед штрафной, вошёл в неё и точно пробил в девятку. Такой развязки на «Казань-Арене» не ожидали. «Рубину» не хватило сил и времени на то, чтобы отыграться.

«Урал» увёз из Казани очень важные три очка – 1:0.