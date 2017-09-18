«Кросс наций» уже не тот

Фото: Владимир Мартьянов

В минувшие выходные в России состоялся «Кросс наций». В Екатеринбурге, в центральном забеге дня, приняли участие более 47 тысяч человек.

В 2017 году «Кросс» прошёл в поддержку проведения чемпионата мира по футболу, поэтому маршрут основной дистанции составил символические — 2018 метров. Поддержка поддержкой, но с каждым годом, увы, приходится отмечать, что главный забег страны всё больше превращается если не в своего рода показательные выступления, то в традиционную обязаловку уж точно. Школьники зачастую бегут «Кросс наций» за пятёрку, а студенты за зачёт по физической культуре. Вот и оказывается, что для многих в этой акции спортивная составляющая — далеко не главное, а на дистанции появляются люди в джинсах, с едой и гаджетами.