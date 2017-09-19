Екатеринбург примет чемпионат мира по матчевым гонкам

Через год, сразу после мирового футбольного первенства, свердловчане смогут увидеть сильнейших яхтсменов планеты. Фото: Владимир Мартьянов

В Свердловской области прошла регата «Кубок Коматека», после которой в регионе официально завершился парусный сезон-2017. Накануне финальных заездов из Международной федерации парусного спорта пришло важное сообщение — Екатеринбург выиграл право в августе 2018 года впервые провести чемпионат мира по матчевым гонкам среди женщин.

Матчевые гонки — это формат, в котором участники регаты выходят на старт не одновременно, а встречаются в парных гонках — каждый с каждым. По завершении этих гонок по сумме набранных очков определяются полуфиналисты, затем — финалисты, которые и разыгрывают первенство. В матчевых гонках все выступают на одинаковых яхтах. Самое главное здесь — не показать лучшее время, а быть впереди соперника. К слову, это один из самых зрелищных видов в парусном спорте. До 2012 года он был в олимпийской программе.

Область в 2004 году уже получала право на проведение подобных соревнований. Тогда на Верх-Нейвинском пруду впервые в России сошлись десять сильнейших в мире экипажей среди мужчин. Женские команды приедут в Екатеринбург впервые. Соревнования пройдут на акватории Верх-Исетского пруда.

— Такое решение было принято на заседании международной федерации в Лондоне, — пояснил «ОГ» председатель Федерации парусного спорта Свердловской области Юрий Крюченков. — Мы подавали заявку два года назад, чтобы провести чемпионат мира уже в этом году, но уступили Финляндии. Но в этом году мы смогли победить, оставив за спиной и Финляндию, и Португалию, и другие страны. Екатеринбург в плане парусного спорта становится известным городом. Нам доверяют, потому что у нас хорошие условия. Мы уже проводили и чемпионат мира, и чемпионат Европы и не раз доказывали, что можем проводить соревнования на высоком уровне.

К слову, последним крупным соревнованием, которое прошло на акватории Верх-Исетского пруда, стал пятый этап Национальной парусной лиги — крупнейшего проекта Всероссийской федерации парусного спорта. И, по мнению организаторов и яхтсменов, это был лучший этап парусной лиги в этом году. Так что переживать за Екатеринбург в плане подготовки и организации не приходится.