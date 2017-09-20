Семён Рогозин: «Сделал два сальто в полёте и отключился»

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по суперкроссу-2017. Фото: АНДРЕЙ АВЕРЬЯНОВ

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по суперкроссу-2017. Команда Каменска-Уральского впервые в истории заняла первое место в командном зачёте, а также завоевала сразу четыре золотых медали в личном. Настоящим героем финального этапа стал каменский спортсмен Семён РОГОЗИН (класс 250 куб.см), который, несмотря на сильное падение, стал восьмикратным чемпионом России.

Сразу после финального этапа чемпионата России Семён должен был отправиться в Великобританию, представлять страну в командном чемпионате мира «Кросс наций», но вместо этого он оказался на больничной койке. Во втором заезде он упал с «железного друга», а затем в него врезался петербуржец Александр Викторов… Но несмотря на это, набранных очков хватило Семёну, чтобы вновь занять высшую ступень пьедестала почёта. «ОГ» связалась с чемпионом, которому теперь предстоит долгий процесс восстановления.

— Семён, во-первых, поздравляем вас с «золотой восьмёркой». Но главный вопрос: как сейчас ваше здоровье?

— Сейчас лучше, но в целом не очень хорошо. У меня травма связок колена, сломаны два пальца и травмирована кисть. Связки восстанавливаются очень долго… Месяца на три я точно выбыл, но хорошо, что сейчас у нас межсезонье.

— Но пропустите чемпионат мира.

— Жалко очень. Для нашего вида спорта «Кросс наций» — это Олимпиада. Каждый спортсмен мечтает туда попасть.

— Руководитель вашей команды рассказал, что заезд, в котором вы упали, уже не влиял на итоговое положение на пьедестале. Зачем решились ехать?

— Был отрыв от второго спортсмена 22 очка. Максимум за заезд можно получить 25. Я решил себя обезопасить. Да и приехать на соревнования и не участвовать в них — это не по мне. Настрой у меня всегда боевой. Мы — с Урала и всегда должны доказывать, что мы — сильнейшие, чтобы нас все боялись (улыбается). Кроме того, тренерской установки — не ехать — не было.

Семёну Рогозину оказывают первую медицинскую помощь. Фото: Андрей Аверьянов/AveryanovMX Foto

— Что произошло в том самом моменте?

— Я ехал первым, на скоростном участке занесло, упал. На самом деле ничего критичного не было, всё было под контролем. Я встал, начал разворачиваться и через пару секунд на меня налетел Викторов. Наверное, он мог предотвратить это столкновение. По крайне мере, мне так казалось. Он рассчитывал проскочить между мной и моим мотоциклом, но не получилось. Мотоцикл весит больше 100 килограммов, двигался он со скоростью примерно 60 км в час, так мы с ним столкнулись. Я сделал два сальто в полёте и мгновенно отключился… Очнулся уже в компании врачей. Всё болело. Столкновение с трибуны видел отец. Он очень перепугался, когда на полном ходу на его сына налетел мотоцикл. Про открытый перелом детально рассказывать не буду — приятного мало.

— После всего этого нет мысли, что нужно заняться чем-то более спокойным и неопасным для жизни?

— В этом плане я простой человек. «Что нас не убивает, то делает нас сильнее» — мне очень нравится эта поговорка. Значит, так надо было. В следующий раз буду сильнее. Завязать мыслей нет. В 2018 году буду стараться завоевать ещё один титул.