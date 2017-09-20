Хоккейный клуб «Спутник» неудачно стартовал в новом сезоне ВХЛ

«Спутник» потерпел четыре поражения в четырёх стартовых матчах чемпионата ВХЛ. Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Спутник».

Хоккейный клуб «Спутник» неудачно стартовал в новом сезоне Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В четырёх матчах тагильчане потерпели четыре поражения и занимают предпоследнее место в турнирной таблице.

В прошлом сезоне «Спутник» проявил себя очень хорошо: уральцы заняли четвёртое место по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф на стадии четвертьфинала уступили будущему чемпиону — «Динамо» из Балашихи. И, безусловно, в этом сезоне от «Спутника» ждали не меньших успехов… Однако старт сезона показал, что тагильчане пока не готовы вести борьбу за высокие места.

Здесь стоит сказать и в защиту «Спутника». Как известно, ранее нижнетагильская команда являлась фарм-клубом «Автомобилиста». В Нижний Тагил отправлялись набирать форму после травм игроки «шофёров» или те, у кого просто не шла игра в Екатеринбурге. А для «Спутника» такие «командировки» были в радость: игроки КХЛ заметно усиливали игру тагильчан.

С нынешнего сезона руководство «Автомобилиста» объявило о том, что новым фарм-клубом команды будет «Горняк» из Учалов. И, действительно, за башкирскую команду заявлены Егор Журавлёв, Роман Ивашов, Денис Мингалеев, Андрей Обидин, Виталий Попов, Николай Тимашов, Александр Щемеров и Игорь Устинский — хоккеисты «Автомобилиста».

«Спутник» же действует своими силами, но без помощи от екатеринбуржцев нижнетагильский клуб заметно сдал. Конечно, надо учитывать, что прошло всего четыре игры, и у команды из Нижнего Тагила ещё будет шанс реабилитироваться и доказать, что и без подачек «Автомобилиста» можно успешно выступать, но пока всё выглядит довольно печально.