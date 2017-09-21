Для кого играем? Шесть команд премьер-лиги, включая «Урал», вылетели из Кубка России

«Урал» выбыл из борьбы за Кубок России на стадии 1/16 финала. Фото: Никита Медведевских

Футбольный клуб «Урал» выбыл из борьбы за Кубок России уже на стадии 1/16 финала. «Шмели» на выезде разгромно проиграли ярославскому «Шиннику» — 0:3.

На матч Кубка России «Урал» отправился далеко не основным составом. Александр Тарханов дал отдохнуть основным футболистам, сославшись на то, что многим из них нельзя играть на искусственном поле.

Те, кто всё же прилетел в посёлок Караваево (недалеко от Костромы), где принимает домашние матчи «Шинник», не смогли оказать достойного сопротивления хозяевам поля.

— У «Шинника» было больше желания, они выиграли всю борьбу у нас, особенно в первом тайме, — отметил после матча Александр Тарханов. — Сегодня у нас на поле появились молодые ребята, которые пока не готовы вести команду за собой. Без основы им пока тяжело.

Довольно интересная получается ситуация, когда у клубов из ФНЛ больше желания, чем у команд из премьер-лиги. Помимо «Урала», в 1/16 финала Кубка России уступили ЦСКА, «Краснодар», «Динамо», «Анжи» и «Арсенал». Клубы элитного дивизиона экономят силы на матчах Кубка, играя резервными составами. Возникает вопрос: для кого тогда вообще этот турнир проводят? Если уж клубы из премьер-лиги так не хотят участвовать в этом турнире, то зачем их принуждать? Смотреть, как ЦСКА играет десятым составом в Курске и проигрывает в дополнительное время — зрелище не самое впечатляющее. Да и болельщиков становится жалко, которые покупают билеты в условном Курске на матч против ЦСКА, а армейцы привозят молодёжь и играют в поддавки.

И непонятно, отчего так сильно устают наши футболисты. Этот вопрос, кстати, всплывает уже не первый год. Смотришь на Англию, а там команды, помимо чемпионата (где 20 клубов) и Еврокубков, участвуют ещё в розыгрыше Кубка Англии и Кубка английской лиги. И никто не жалуется и не «сливает» матчи. Но в России почему-то сыграть на неделе два матча оказывается непосильной задачей…

А между прочим, на кону, помимо трофея, стоит путёвка в групповой этап Лиги Европы. «Спартак», например, понял, что будет очень сложно в этом сезоне пробиться в Еврокубки через чемпионат, поэтому решил сконцентрироваться на Кубке России и уверенно обыграл «Кубань». Но остальные клубы не разделяют позицию «Спартака». С 2008 года до финала турнира добирались «Амкар», «Сибирь», «Алания», «Анжи», «Урал» — команды, которые не считаются топовыми в нашем чемпионате. И ведь они играют в финале за право представлять Россию на международной арене. А это, помимо всего прочего, очки в рейтинге и место России в рейтинге УЕФА…