Спорт 22 сентября 2017, 06:05

Екатеринбургского специалиста Владимира Кузюткина убрали с поста главного тренера женской сборной России по волейболу

Владимир Кузюткин. Фото: Александр Зайцев

Владимир Кузюткин. Фото: Александр Зайцев

Сегодня, 22 сентября, в Баку (Азербайджан) стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Перед самым стартом европейского первенства Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) неожиданно объявила, что екатеринбургский специалист Владимир Кузюткин, возглавивший сборную в конце января 2017 года, стал старшим тренером команды, а главным назначен его помощник — Константин Ушаков.

«На последнем этапе подготовки к чемпионату Европы в штабе сборной произошла рокировка. Главным тренером команды назначен Константин Ушаков, а Владимир Кузюткин будет работать в статусе старшего тренера», — говорится в сообщении на сайте ВФВ.

В чём причина этой рокировки — совершенно неясно. Скорее всего, это связано с проигрышами летних Гран-при.

Чемпионат Европы пройдёт с 22 сентября по 1 октября. Сборная России сыграет в одной группе с Украиной, Болгарией, Турцией. В составе национальной команды выступят сразу несколько волейболисток из свердловской «Уралочки-НТМК». Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова в сборной России, а Анна Климец и Анастасия Гарелик — в сборной Белоруссии.

  • Опубликовано в №176 от 22.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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