“Канадцы забросили две шайбы, а потом наши озверели”

Сергей Гущин (слева) на скамейке штрафников вместе с легендой канадского хоккея Филом Эспозито. Матч Суперсерии СССР — Канада. Фото: Юрий Теуш

22 сентября 1972 года в Москве стартовала вторая часть Суперсерии между сборными СССР и Канады, открывшей новую страницу в истории мирового хоккея. Именно тогда противостояние двух сильнейших хоккейных держав впервые вышло на самый высокий уровень. В судейской бригаде на московских матчах работал известный уральский арбитр, судья международной категории Сергей ГУЩИН.

— Сергей Николаевич, как и когда возникла идея таких матчей?

— Тут надо начать немного издалека. Практически во всех чемпионатах мира, которые до этого проходили, участвовали любительские команды. Причём даже не сборные, а клуб — победитель любительской лиги. Что не помешало родоначальникам хоккея выиграть к 1953 году пятнадцать чемпионатов мира из двадцати. Когда в 1954 году на мировом первенстве появилась сборная СССР и обыграла канадцев со счётом 7:2, это вызвало удивление.

Затем канадцев начали задевать за живое регулярные победы советской сборной, да и наша пресса эту тему активно подхватила — стали появляться интервью с Борисом Майоровым, Анатолием Тарасовым, где им задавался вопрос: «А как бы сыграла сборная СССР с профессионалами?» Когда Анатолий Владимирович Тарасов заявил, что мы бы смогли сыграть на равных, это было воспринято как преувеличение, Тарасова упрекали, что он делит шкуру неубитого медведя. Майоров как человек с высшим техническим образованием разложил всё по полочкам: в силовой борьбе отдал преимущество канадцам, в комбинационной выше поставил нашу команду и так далее. По его раскладам тоже получилась ничья. Всё это подогревало большой интерес к подобным встречам. И как раз к 1972 году плод созрел, осталось его снять.

Сергей Гущин фиксирует взятие ворот. Фото: Юрий Теуш

— Но одно дело — по сути политические заявления, и совсем другое — встретиться на льду с канадскими профессионалами.

— Соперники тоже за словом в карман не лезли. Тренер канадцев Гарри Синден прямо заявил перед началом Суперсерии, что его сборная выиграет все матчи с разгромным счётом. А наши канадцев не то чтобы боялись, но опасались.

— И вот начались собственно матчи. Помните свои первые впечатления?

— Начало было ошеломляющим. Вроде бы всё начиналось так, как и должно было начаться — канадцы забросили две шайбы. А потом, скажу прямо, наши озверели. Не обращали внимания на грязные приёмы соперников, начали их переигрывать за счёт комбинационного хоккея. Это было для тех полной неожиданностью. Сборная СССР сравняла счёт, а потом и выиграла первый матч — 7:3. Шок и на льду, и на трибунах.

Это ведь вполне правдивая история про то, как один канадский журналист публично пообещал съесть свою статью, если русские выиграют один матч. Сам не присутствовал, но наши ведущие журналисты рассказывали мне, что его всё-таки прижали и заставили отвечать за слова. Говорят, что статью он искрошил в суп, весь съедать заставлять не стали, но несколько ложек он проглотил. Наверное с тем самым злополучным абзацем (смеётся).

— После четырёх матчей в Канаде команды перебрались в Москву, и эти игры вы уже видели своими глазами как один из арбитров.

— До этого в Москву приезжали канадские профессионалы, но, прямо скажем, второстепенные, да и матчи с нашими они не воспринимали всерьёз — бывало, что и спортивный режим нарушали, в играх откровенно старались не получить травму, потому что они же все были застрахованы.

На этот раз всё было совсем по-другому. Приехали все на тот момент самые-самые — Фрэнк Маховлич, Фил Эспозитои другие. Бобби Орра только не было.

Первое, что бросилось в глаза — высокомерное отношение к нашим игрокам. Пока ещё до них не дошло, что у них появился на долгие годы серьёзный и достойный соперник. Бобби Кларк открытым ударом клюшкой по ноге внаглую вывел из строя Валерия Харламоваи получил за это две минуты.

Гарри Синден швырял стул на лёд, были чуть ли не драки команда на команду. Тренер канадцев после второго московского матча прямо сказал, что ему нужен результат, и неважно, какими методами игроки его добьются. При этом нашим хоккеистам запретили отвечать канадцам на их грубость, они должны были себя вести благородно, по-советски. Хотя у нас было кому ответить. Анатолий Владимирович Тарасов говорил часто: «Вы загляните в глаза Валерке Васильеву, он же убьёт и не поперхнётся». Евгений Мишаков— здоровущий, сплошные мышцы. Во время третьего московского матча по настоянию Тарасова нашим игрокам всё-таки дали добро на адекватный ответ канадцам. Ох, Валера Васильев потешился — в одном из эпизодов схватил канадца, одной рукой зажал его голову, а другой напихал ему от души.

— И что канадцы?

— Это же как обычно бывает — если тебе не отвечают на грубость той же монетой, значит — боятся. А тут, неожиданно получив отпор, канадцы просто ошалели. Начали… жаловаться, что русские их бьют. После игры и Гарри Синден тоже не удержался от возмущения. Зато четвёртая игра была самая зрелищная по накалу борьбы, но и самая трагическая для нашей сборной, которая вела в счёте и проиграла в самой концовке.

— Вы же, если я правильно помню, тот победный для канадцев гол и зафиксировали?

— Именно так. Если точнее, то три шайбы в конце третьего периода залетели в «мои» ворота, в том числе и та, за 34 секунды до финальной сирены, которая принесла канадцам победу не только в матче, но и во всей Суперсерии. Я готов был реветь от досады, но свет зажёг. Канадцы ликовали как дети. Пол Хендерсон, забросивший победную шайбу, благодаря этому стал национальным героем.

А ещё по ходу матча был эпизод, который я тоже никогда не забуду. Сборная СССР атакует — бросок по воротам, шайба попадает в штангу и отскакивает, а я случайно зажёг фонарь. Тогда не ещё не плексиглас был за воротами, как сейчас, а сетка, заведённые до предела канадцы бросились ко мне так решительно, что думал забьют меня клюшками. Я, правда, тут же признал ошибку, и инцидент на этом был исчерпан.

— Если подходить формально, то Суперсерию 1972 года наша сборная проиграла.

— Да, но несмотря на поражение в серии, сборная СССР доказала канадцам, что не только умеет играть в хоккей, но и выигрывать у них, считавшихся ранее непобедимыми. Не знаю, припомнили ли Синдену на родине его хвастливое обещание восьми побед с крупным счётом, но нашу сборную зауважали.

Тут ведь что надо иметь в виду. Могу ошибиться, но по-моему, в Канаде тогда было где-то 6,5 тысячи крытых катков с искусственным льдом. А у нас — буквально раз два и обчёлся: в Сокольниках да в Лужниках, только-только в Ленинграде «Юбилейный» построили. Конечно, условия для подготовки были несопоставимы.