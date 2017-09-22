Леонид Рапопорт отметил Всемирный день без автомобиля

Леонид Рапопорт на велосипеде. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 22 сентября, отмечался Всемирный день без автомобиля (World Carеfree Day), девиз которого — «Город как пространство для людей, пространство для жизни».

И.о. министра спорта Свердловской области Леонид Рапопорт присоединился к акции и сменил свой служебный автомобиль на личный велосипед, на котором приехал из дома на работу. Во время езды главный спортсмен региона показал себя ответственным участником дорожного движения: соблюдал ПДД (ехал по крайней правой полосе дороги) и заботился о личной безопасности (перед началом путешествия надел на голову шлем).

— Велотранспорт становится всё более актуальным для Екатеринбурга, — отметил Леонид Рапопорт. — Тем более с наступлением осени, ремонтами дорог, реконструкцией Макаровского моста пробки в городе увеличились. Поэтому надеюсь, что людей на велосипедах станет больше. Конечно, их число напрямую зависит от культуры вождения автомобилистов.