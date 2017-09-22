Зачем спортсмены отрезают себе руки и ноги

Скриншот с сайта bbc.com

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Рубрика предоставляет слово политикам, предпринимателям, представителям общественности Свердловской области. Главное здесь — заявление личной позиции автора по актуальной теме.

На этой неделе в спортивном мире взорвалась настоящая бомба, которая может похоронить всё паралимпийское движение. Нет, это не допинг русских. Это гораздо страшнее. По информации британского канала BBC, подданные королевы из числа спортсменов-инвалидов массово… делали себе операции по укорачиванию конечностей до нужной длины, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками.

Паралимпийский спорт — довольно жёсткая штука, где спортсмены обязаны соревноваться только в своём классе инвалидности. Если ты, допустим, недостаточно слеп или у тебя недостаточно атрофирована мышца ноги/руки, то ты можешь и вовсе не попасть в команду. Ты недоинвалид — и хромай отсюда. Так что медицинский контроль у паралимпийцев — это либо дорога в спортивное забвение, либо, наоборот, путёвка «в жизнь», то есть в группу инвалидности, где ты будешь соревноваться с себе подобными.

Медицинская классификация — благодатное поле для махинаций. Тем более, что эта часть паралимпийского спорта всегда остаётся за пределами общественного внимания. О ней не принято говорить и уж тем более анализировать результаты её работы. Иначе тебя обязательно обвинят в цинизме, антигуманизме и в чём-нибудь ещё.

Наверное, поэтому информация о том, что спортсмены с Туманного Альбиона укорачивали себе ноги и руки, так шокировала спортивный мир. К слову, журналисты раскопали, что некоторые британцы выступали в соревнованиях на инвалидных колясках, хотя в жизни их не использовали. Ещё один лайфхак от британских обманщиков с церебральным параличом — перед походом на медобследование хорошенько поморозить себя в холодной воде, чтобы ухудшить мышечный тонус. Благодаря этим махинациям британцами были завоёваны награды домашней Паралимпиады-2012 в Лондоне (третье место в неофициальном командном зачёте со 120 медалями). Добавляет пикантности ситуации тот факт, что президентом Международного паралимпийского комитета с 2001 года по сентябрь 2017 года был не кто иной, как сэр Филипп Крейвен. Данный господин весь последний год боролся с якобы имевшей место государственной допинговой системой в российском спорте (к слову, до сих пор ни один российский паралимпиец не дисквалифицирован по данному делу). Хотя прямо у него под носом творилось настоящее средневековье. Вы верите, что британский колясочник Крейвен или его заместители могли не знать о массово обрезанных конечностях своих соотечественников? Вот и я не верю.

Уровень цинизма и лицемерия сэра Крейвена (хотя какой он после этого сэр?), «раненного в самое сердце» информацией о допинге в российском спорте, не поддаётся никакой оценке. И веры в справедливость Международного паралимпийского комитета нет абсолютно никакой. Безусловно, мошенничество британцев должно быть расследовано. И оценку творящемуся в паралимпийском спорте аду должны давать не какие-нибудь очередные потешные крейвены, но как минимум Генассамблея ООН, которая ещё десять лет назад приняла Конвенцию о правах инвалидов. Ни слова о специально отрезанных руках и ногах в этом документе точно нет.