Уральские авиа- и энергодиспетчеры встретились на футбольном поле

В футбольном матче игрокам команды диспетчеров-энергетиков (на фото — в синей форме) не всегда удавалось сдерживать атаки коллег-соперников. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге прошёл необычный товарищеский футбольный матч. На одном поле встретились диспетчеры — специалисты одной профессии, но разных отраслей: энергетики и авиации.

Вряд ли кого-то сегодня можно удивить корпоративными турнирами. А вот соревнований, где бы соперничали люди одной профессии, но из абсолютно несвязанных друг с другом сфер, — практически нет.

— Идея сыграть с авиадиспетчерами родилась у нас ещё весной, — говорит один из представителей команды диспетчеров-энергетиков, советник генерального директора Филиала АО «СО ЕЭС» Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Урала Дмитрий Шилков. — Вызов был брошен филиалу «Аэронавигации Урала» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения Российской Федерации». Мы знаем, что у них очень сильная команда, с которой будет интересно сыграть. Сам же товарищеский матч мы решили приурочить ко Всероссийскому фестивалю энергосбережения «Вместе Ярче», который проходит по всей стране в сентябре-октябре этого года. Главный приз нашего матча — возможность общения, через которое мы делимся нашей ответственностью. С одной стороны, это касается безопасного воздушного сообщения. С другой стороны, надёжного электроснабжения.

Матч диспетчеров изобиловал голевыми моментами. Фото: Павел Ворожцов

Перед игрой участники признавались, что в их диспетчерской работе крайне важны те качества, которые развивает футбол: единство команды, чувство плеча, нацеленность на результат. А реакция на любые штатные и нештатные ситуации помогает мгновенно принимать решение и на футбольном поле.

— Такие командные виды спорта укрепляют коллектив, — отмечает начальник группы корпоративной социальной политики филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Александр Шапа. — Поэтому у нас любят и ценят спорт. Футбол, хоккей, волейбол, бильярд, теннис — этими видами спорта «болеют» наши сотрудники.

Вратарь команды филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала трудился не покладая рук все 60 минут матча. Фото: Павел Ворожцов

Если для энергетиков организация товарищеского матча против коллег была фактически «пробой пера», то вот «Авиадиспетчеры Урала» — опытная футбольная команда, участвующая в соревнованиях. В течение нескольких последних дней они «сидели» на тренировочном сборе, а сегодня улетели в Турцию, где на следующей неделе пройдёт всероссийский турнир авиадиспетчеров. Так что встреча против уральских энергетиков накануне отъезда стала для них своеобразным контрольным матчем. За проведённую игру авиадиспетчерам можно поставить максимальный балл. Уже в первом тайме они забили пять безответных мячей. Во второй половине игры, ослабив свой голевой напор, они дали больше простора для атак энергетиков. Тем удалось отквитать два мяча. Но и авиадиспетчеры ещё дважды поразили ворота соперников. Итог — 7:2.

Две атаки «энергетиков» в матче оказались результативными. Фото: Павел Ворожцов

В ворота диспетчеров филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала залетело семь мячей. Фото: Павел Ворожцов

— Я бы не сказал, что мы победили легко, — признаётся капитан команды «Аэронавигация Урала» Сергей Никонов. — Просто у нас сегодня залетало почти всё. Кроме того, наша команда оказалась более сыгранной, чем у соперника. Сейчас мы активно тренируемся и готовимся к футбольному турниру диспетчеров в Турции. В прошлом году на аналогичном турнире (он проводился на Кипре) мы заняли десятое место из 16 команд.

Не выглядели расстроенно и энергетики, для которых подобный товарищеский матч — это ещё и отличная возможность для встречи.

В преддверии турнира российских авиадиспетчеров капитан команды «Аэронавигация Урала» Сергей Никонов остался доволен качеством игры, показанной в товарищеском матче против филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала. Фото: Павел Ворожцов

— У нас большая организация, и видимся мы не так часто, как бы нам хотелось, — замечает главный специалист службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Урала и игрок команды диспетчеров-энергетиков Андрей Дудин. — Так что такие матчи — отличная возможность пообщаться, обменяться опытом. Игра была упорной, но опыт соперника всё-таки дал о себе знать.

После игры участники выразили надежду, что в следующий раз на одном поле встретятся не только энергетики и авиаторы, но и диспетчеры газовых предприятий, РЖД и других структур. В конце концов, результат в таких матчах — не главное.

— Поддержание физической формы — одно из направлений подготовки диспетчерского персонала любой компании, — заключил Дмитрий Шилков. — Ведь у любого диспетчера есть жёсткие регламенты по принятию тех или иных решений. А интеллектуальные способности зависят в том числе и от физической активности, поэтому занятия спортом всегда будут актуальны для нас.