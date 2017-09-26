Три тагильских гребца-слаломиста готовятся выступить на чемпионате мира

22-летний тагильчанин Виталий Максимов смог попасть на чемпионат мира, заняв второе место на чемпионате России в каноэ-одиночке. Фото: Александр Волошин

Завтра, 26 сентября, во французском местечке По стартует чемпионат мира по гребному слалому, в котором выступят три тагильских спортсмена: в каноэ-одиночке — Дмитрий Храмцов и Виталий Максимов, а в байдарке-одиночке — Никита Губенко. О новом поколении гребцов, пришедших на смену призёрам Игр-2008 Михаилу Кузнецову и Дмитрию Ларионову, в интервью «ОГ» рассказала руководитель школы гребного слалома СДЮСШОР «Уралец» (Нижний Тагил), старший тренер сборной Свердловской области по гребному слалому Ольга ГВОЗДЕВА.

— Ольга Владимировна, долгие годы гребной слалом в Свердловской области ассоциировали лишь с Михаилом Кузнецовым и Дмитрием Ларионовым. Но, как оказалось, за их спинами подросла хорошая смена.

— У нас всегда было так, что поколение идёт за поколением. Молодые спортсмены тянутся за более старшими и опытными коллегами. Понятно, что на пустом месте это не происходит — у нас идёт многолетняя работа. И вот как раз наше новое поколение спортсменов — результаты этих трудов. Дмитрий Храмцов и Виталий Максимов впервые выступят на чемпионате мира. Что касается Никиты Губенко, то у него дебют на мировом первенстве состоялся чуть раньше — в прошлом году.

— Расскажите подробнее о дебютантах чемпионата мира.

— Дмитрию Храмцову 18 лет, а Виталию Максимову — 22 года. В мае на Кубке России в Окуловке (Нижегородская область) они оба неудачно выступили в каноэ-одиночке (Максимов стал четвёртым, а Храмцов — восьмым. — Прим. «ОГ»). Этот старт был отборочным на чемпионат Европы. С такими результатами ребятам попасть в команду не удалось — они отобрались только на первенство Европы и мира. Увы, и там наши спортсмены не смогли реализовать весь свой потенциал. У того же Храмцова могла быть реальная медаль, а он даже не попал в финал из-за нелепой ошибки. Виталий же на первенстве Европы в финале стал десятым — лучший результат в каноэ. Но это спорт — здесь всякое бывает. Тем более у Дмитрия и Виталия пока что небольшой опыт выступления на международных стартах.

— Несмотря на это, они попали на чемпионат мира.

— Единственная возможность для них отобраться в команду была на чемпионате России, который прошёл в конце августа также в Окуловке. Его нужно было выигрывать. Конкуренция внутри страны довольно серьёзная. Но Дмитрий Храмцов неплохо проехал свою гонку, показав отличный результат. Даже с ошибками он сумел занять первое место, опередив Виталия Максимова, который стал вторым. В байдарке же хорошо выступил Никита Губенко, завоевавший золото. Нужно отметить, что у ребят был непростой путь к медалям чемпионата России.

— Какие цели стоят перед ребятами на чемпионате мира?

— В первую очередь нужно сказать, что для них эти соревнования должны стать отличной возможностью, чтобы набраться опыта, чтобы продвигаться дальше. Так что каких-то мегарезультатов от них мы (тренерский состав) не ждём. Но уверена, что им по силам выступить во Франции хорошо.

— Чем сейчас занимаются Кузнецов и Ларионов?

— Как вы знаете, каноэ-двойка, в которой выступали ребята, ушла из олимпийской программы. На её место встало женское каноэ. Это потребовалось, чтобы сохранить гребной слалом в олимпийской семье и соблюсти гендерное равенство. Кузнецову и Ларионову повезло — они смогли реализовать себя. Три Олимпиады для нашего вида спорта — это круто. Сейчас у них был год отдыха после Рио-2016. Они пока думают о том, стоит ли продолжать карьеру спортсмена или искать себя в чём-то другом. Но у нас, как я говорила, подрастает смена. Следующей осенью в Аргентине пройдёт юношеская Олимпиада, в которой смогут участвовать спортсмены 2002–2003 годов рождения. У нас в команде очень хорошие гребцы этого возраста. Так что будем стараться туда попасть.

— А если говорить о традиционной Олимпиаде, которая пройдёт в 2020 году в Токио?

— Думаю, для Дмитрия Храмцова, Виталия Максимова и Никиты Губенко вполне реально выступить через три года на Играх в Японии. Перед ними мы ставим такую задачу. Как говорится, потолкаемся за место в команде. У ребят очень хороший потенциал. Несмотря ни на какие препятствия, мы все равно не сдаёмся и будем этим заниматься.

— О каких препятствиях речь?

— Возникают вопросы по финансированию. Мы живём сегодняшним днем. Но я как руководитель сборной Свердловской области не могу планировать подготовку спортсменов на несколько лет вперед, потому что никто не знает, что будет завтра. Кроме того, непонятно отношение властей к гребному слалому, который является базовым видом спорта для Свердловской области. Мы варимся в своём соку и никому не интересны. Если результаты есть, похлопают по плечу, а если нет, то даже не вспомнят. Ещё одна насущная проблема — строительство нового парка «Народный» в пойме реки Тагил. У нас там убрали столбы, на которые мы обычно «вешали» нашу трассу. Все лето мы тренировались без этих столбов. И до сих пор они не восстановлены, хотя власти обещали нам это сделать. Работа идёт, но очень медленно. Но мы, как всегда, не сдаёмся. Работаем. Главное, что у нас есть отличная команда тренеров: Сергей Салтанов, Анатолий Касимов, Сергей Дьячков, Кирилл Базин, Вероника Соколова, у которых горят глаза, и подрастающие талантливые спортсмены.