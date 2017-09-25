Есть Кержаков — есть победа

Алексей Евсеев празднует забитый гол в ворота «Тосно». Фото: Дмитрий Медведев

Футбольный клуб «Урал» одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне премьер-лиги. «Шмели» на своём поле оказались сильнее «Тосно» — 3:1.

Предыдущие два матча екатеринбургской команды получились полностью противоположными. Важную и нужную победу в Казани над «Рубином» в рамках чемпионата страны сменило досадное поражение от «Шинника» в Кубке России. А, ведь учитывая, что буквально все топовые команды также закончили выступление на стадии 1/16 финала, шансы повторить прошлогодний успех у «Урала» были хорошие.

Но не сложилось. Теперь подопечные Александра Тарханова могут полностью сконцентрироваться на премьер-лиге, которая, конечно, имеет большее значение, нежели Кубок России. В чемпионате у «Урала» дела идут довольно неплохо: команда до матча с «Тосно» имела всего одно поражение и располагалась в середине турнирной таблицы. Учитывая неудачу в Костроме, никакой другой результат в игре против новичка премьер-лиги, кроме победы, не рассматривался.

И даже несмотря на кадровые потери, которые преследуют «Урал» с начала сезона (особенно в атаке), екатеринбуржцы провели один из самых уверенных матчей в нынешнем сезоне. Вообще, для «шмелей» не свойственно играть первым номером, но в матче с «Тосно» подопечные Александра Тарханова полностью контролировали ход матча. И пусть два гола из трёх екатеринбуржцы провели с пенальти, это нисколько не умаляет заслуг команды. Играя фактически без нападающих (Владимир Ильин появился на поле лишь во втором тайме), «Урал» одержал уверенную победу.

Кстати, благодаря осечкам соседей по турнирной таблице — «Ростов» уступил «Локомотиву», а «Спартак» сыграл вничью с «Анжи» — свердловчане взлетели вверх. С шестнадцатью очками «Урал» делит пятое место с ростовчанами, а это значит, что вот так незаметно подопечные Александра Тарханова добрались до зоны Еврокубков.

Помимо всего прочего, матч «Урал» — «Тосно» был ознаменован появлением на «СКБ-Банк Арене» лучшего российского бомбардира Александра Кержакова. Экс-нападающий «Зенита» и сборной России несколько дней провёл в Екатеринбурге и сумел найти время для похода на матч. Кстати, сидел Кержаков не в ВИП-ложе, а на обычной трибуне и охотно фотографировался со всеми желающими.