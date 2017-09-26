Удастся ли Ревде чемпионский темп?

"Темп-СУМЗ-УГМК" - один из главных претендентов на победу в новом сезоне Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги. Фото: Пресс-служба «Темп-СУМЗ-УГМК»

Сегодня два клуба Свердловской области — екатеринбургский «Урал» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» — стартуют в регулярном чемпионате Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги. Екатеринбуржцы примут на домашней площадке «Самару», а «Темпу» в соперники досталась «Рязань».

Лиге ВТБ на зависть

Конечно, по уровню исполнителей Первый дивизион Суперлиги уступает, и значительно, Единой лиге ВТБ, где выступают сильнейшие клубы России. Но если в элитном турнире спортивная интрига в значительной степени предрешена — есть «вечный» чемпион ЦСКА, есть четыре клуба, борющиеся за призовые места, и все остальные — то Первый дивизион привлекает интерес своей непредсказуемостью. Чего стоит, например, прошлогодние взлёт на второе место не хватавшего звёзд с неба «Иркута» и провал ревдинцев, которых считали претендентами на победу.

Недостатком регулярного чемпионата в Первом дивизионе многие годы было малое количество матчей, но в этом году команды сыграют в три круга. Разумеется, при такой формуле кто-то сыграет больше матчей на домашнем паркете, а кто-то чаще будет вынужден отправляться на выезд, но клубы посчитали, что на этот минус можно закрыть глаза. Главное — будет больше игровой практики.

Произошли изменения и в составе участников. К прошлогодним командам добавились два фарм-клуба — ЦСКА и питерского «Зенита», а также в очередной раз пытающийся восстановиться из пепла питерский «Спартак».

Что касается фаворитов предстоящего сезона, то вот вам любопытный факт — накануне старта турнира на одном из ресурсов, посвящённых российскому баскетболу, провели опрос. При всей условности и субъективности подобных рейтингов, цифры оказались любопытные и приятные глазу свердловских баскетбольных болельщиков. Главным фаворитом и со значительным отрывом (28 процентов голосов) оказался ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК». «Новосибирск» и «Самара» по 13 процентов, а далее «Урал», набравший почти 10 процентов.

Не снижая темпа

Может показаться странным, что «Темп», занявший в прошлом сезоне всего лишь восьмое место, вообще упомянут в числе фаворитов, но в Ревде в межсезонье сделали очень нужное приобретение, закрыли самую слабую позицию — тренерскую. «Темп-СУМЗ-УГМК» возглавил хорошо знакомый как игрок екатеринбургским и тагильским болельщикам Алексей Лобанов. Он и как тренер начинает здорово — в прошлом сезоне именно Лобанов во главе «Иркута» стал автором главной сенсации турнира.

Конечно, серьёзная потеря — уход Антона Глазунова, вернувшегося в «Урал», но зато пришёл Александр Варнаков — разыгрывающий тоже довольно высокого класса. Пока ему, пожалуй, не удалось в полной мере стать лидером команды, но Алексей Лобанов хорошо знает его возможности по совместной работе в Иркутске, так что всё у них должно получиться.

А ведь в Ревде есть ещё один из лучших центровых лиги Сергей Караулов, талантливый форвард Дмитрий Артешин,вернулся в команду опытнейший защитник Андрей Иванов, пришёл обладатель Кубка России в составе «Новосибирска» Александр Лавников. Так что состав у Алексея Лобанова, возможно, даже посильнее, чем тот, что был у него в прошлом году в Иркутске. И будет очень интересно понаблюдать, что с таким подбором игроков у молодого специалиста получится.

Без больших

Фразу, вынесенную в подзаголовок, можно понимать как минимум двояко. Во-первых, с уходом в «Уралмаш» ветерана свердловского баскетбола Алексея Комарова екатеринбургский «Урал» остался без центровых. В общем-то и Комаров скорее тяжёлый форвард, по необходимости вынужденный играть на позиции пятого «номера», но теперь нет и его. Никого приглашать на эту позицию руководство «грифонов» вроде бы не собирается, предпочитая обойтись внутренними резервами.

После трёхлетнего перерыва вернулся в «Урал» рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей и набранных очков Антон Глазунов. Вроде бы ценное приобретение, но Глазунов особенно хорош был в последние годы в связке с Сергеем Карауловым (в Ревде они практически вдвоём выиграли немало матчей), а в «Урале» не то, что одного из лучших центровых лиги, никакого нет.

После того как «Урал» несколько лет подряд практически полностью менял состав в межсезонье, на этот раз с прошлого сезона остались Дмитрий Незванкин, Кирилл Горнаев, Алексей Островский. Вот-вот вернётся в строй после тяжелейшей травмы пропустивший большую часть прошлого сезона Дмитрий Дойников. За «Урал» теперь будут выступать хорошо знакомые болельщикам Ревды Александр Калёнов и Павел Александров.

Ещё, пожалуй, стоит обратить внимание на двух воспитанников команды «Урал-ДЮБЛ» Иона Урзыку и Ярослава Венникова. Они очень неплохо себя зарекомендовали в тренировочных играх. Прежде всего своим настроем биться не только с соперниками, но и за место на площадке с более опытными игроками.

На что способны остальные новички, будем узнавать уже по ходу сезона. А пока же назовём и второй смысл вынесенной в подзаголовок фразы — «Урал» в предстоящем сезоне вряд ли замахнётся на решение больших задач. Но отдельные сюрпризы команда вполне может преподнести.