Антона Шипулина подводит стрельба

Антон Шипулин ни в одной из шести гонок летнего сезона не обошёлся без промахов. Фото: Андрей Аносов/Союз биатлонистов России

В Чайковском (Пермский край) прошёл летний чемпионат России по биатлону. Запомнился он двумя вещами: вторым подряд провалом екатеринбуржца Антона Шипулина и ужасным падением Александра Логинова.

Для биатлонистов сборной России летнее первенство стало первым (и последним) перед выходом на снег серьёзным тестом, на котором можно было сравнить себя с коллегами по команде и сильнейшими стреляющими лыжниками из регионов. Как правило, результаты летнего чемпионата России не учитываются при формировании команды на первые зимние этапы Кубка мира, но дают ясную картину того, насколько верно ведётся подготовка к основному сезону.

Любопытнее всего было посмотреть на Антона Шипулина — лидера сборной и, пожалуй, единственного российского биатлониста, способного завоевать личную медаль на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Месяц назад на летнем чемпионате мира, который также прошёл в Чайковском, выступление уральца оказалось неоднозначным. С одной стороны, победа в смешанной эстафете и серебро в преследовании (правда, при довольно посредственном составе участников), с другой — куча промахов: три в смешанной эстафете и по четыре в спринте и преследовании.

После «мира» Шипулин признался, что в тех гонках не был готов к чистой стрельбе, а к началу зимнего сезона исправит все недочёты в стрельбе. Уже на «России» о неудачах Антона в стрельбе высказался старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс: «За Шипулина не стоит волноваться. Он много работал перед этими соревнованиями, у него всё идёт по плану. Я доволен. Но кое-что в подготовке мы изменили».

Перемены действительно нужны. На чемпионате России прозвучал второй тревожный звоночек. В индивидуальной гонке на 20 км Антон допустил четыре промаха и занял очень скромное 18-е место (выиграл пермяк Сергей Клячин). В спринте на 10 км наш биатлонист опять допустил две ошибки, финишировав 12-м (победил москвич Матвей Елисеев). Не обошёлся без промахов уралец и в эстафете 4х7,5 км, где он бежал за сборную УрФО. Антон не закрыл две мишени, но, несмотря на это, закончил свой первый этап лидером, а вот его коллеги по команде свердловчане Сергей Юрасов, Алексей Шевченко и тюменец Игорь Шетько общими усилиями смогли привести команду лишь к четвёртому месту (чемпионом стала команда ХМАО-Югры).

Остаётся надеяться, что те изменения, которые происходят в тренировочном процессе Шипулина, в конечном счёте дадут результат. Тем более, что за стрельбу в его группе отвечает опытнейший наставник Андрей Гербулов.

Увы, но на стрельбе Шипулина плохие новости с чемпионата России не закончились. Огорчил призёр чемпионата мира-2017 и трёхкратный чемпион Европы-2017 Александр Логинов. В индивидуальной гонке во время подхода к огневому рубежу спортсмен упал на колено. В состоянии болевого шока он был отправлен в больницу. Тренеры подозревали перелом ноги. К счастью, опасения не подтвердились — в больнице Логинову даже не стали делать МРТ. По словам тренеров, восстановление спортсмена после сильнейшего ушиба займёт около двух недель.

Что касается других лидеров сборной России (Евгения Гараничева, Максима Цветкова, Татьяны Акимовой, Ирины Услугиной), то их результаты также оказались крайне скромными — никому из них в личных гонках не удалось попасть даже в топ-6. Вместе с тем сейчас феерить на, по сути, тестовых стартах — не главное. Спрос с наших звёзд будет зимой.