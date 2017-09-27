Готовность — 90 процентов: делегация ФИФА посетила «Екатеринбург-Арену»

Вот так выглядит «Екатеринбург Арена» на сегодняшний день. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Чемпионат мира по футболу в Екатеринбурге

Футбольное первенство планеты состоится в России впервые. Финальный турнир ЧМ пройдёт с 8 июня по 8 июля 2018 года в 11 российских городах, в том числе в столице Среднего Урала.

Совместная делегация представителей ФИФА (Международная федерация футбола) и Оргкомитета «Россия-2018» проводит шестой операционный визит по подготовке стадионов чемпионата мира по футболу. Делегация за неделю должна посетить восемь городов-организаторов предстоящего футбольного турнира, которые не были задействованы в ходе Кубка Конфедераций — 2017. Первым городом, который посетили представители ФИФА, стал Екатеринбург.

Надо отметить, что впервые в столице Урала побывал директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Чиновник высоко оценил уровень подготовки «Екатеринбург Арены» к проведению матчей чемпионата мира.

— Я рад находиться здесь, в Екатеринбурге, — отметил Колин Смит. — Мы проверяем, как идёт ход строительных работ на стадионе, нам очень важно, чтобы всё функционировало нормально, поэтому мы находимся в тесном сотрудничестве с подрядчиком и строителями. График соблюдается, все работы выполняются, и мы будем рады приехать сюда на тестовый матч, чтобы уже непосредственно оценить состояние полной готовности стадиона.

В последнее время в Екатеринбург приезжают различные делегации, которые проверяют готовность города к ЧМ-2018. Весной, глядя на стадион, казалось, что закончить все работы в срок (до 31 декабря 2017 года) будет просто невозможно, хотя строители уверяли в обратном. И вот, за несколько месяцев до сдачи объекта, стадион действительно практически готов. На «Екатеринбург Арене» закончили все монолитно-железобетонные и отделочные работы на постоянных трибунах, практически завершены работы по устройству сборно-разборных трибун. Рабочие установили 14 тысяч антивандальных кресел, стадион из строящегося объекта превращается в законченную арену.

Но самое главное, что на стадионе появилось футбольное поле. Ещё полтора месяца назад в центре арены находилась строительная техника, а сейчас вовсю красуется натуральное футбольное поле. Уже и разметка готова, и ворота на месте.

Генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, который совсем недавно открывал в Екатеринбурге стадион «Калининец», отметил, что это был не последний визит представителей ФИФА в столицу Урала.

Важно Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевпровёл рабочую встречу с генеральным директором Группы Синара Михаилом Ходоровским, во время которой речь шла о ходе строительства стадиона «Екатеринбург Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года.Михаил Ходоровский отметил, что строительные работы идут с опережением графика, и предположил, что стадион удастся сдать даже раньше запланированного срока.— Мы постараемся, чтобы наш стадион стал первым завершённым объектом среди тех стадионов, что строятся непосредственно к чемпионату мира, — заявил Михаил Ходоровский.