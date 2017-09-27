Ни дня без гольфа

Сева Овсянников — одна из главных надежд гольф-клуба. Фото: МАРИЯ АРАБЕЙ

На Урале завершился гольф-сезон — 2017, подведение его итогов состоялось в единственном гольф-клубе Свердловской области — Pine Creek Golf Resort. Прошедший сезон, безусловно, запомнится своей насыщенностью — в регионе прошло сразу несколько крупных турниров, два из которых — международного уровня. Это Kramski Cup и Innoprom Golf Challenge.

Причём в турнире, проходившем в рамках спортивной программы ИННОПРОМа-2017, участвовали сразу несколько титулованных гольфистов, среди которых был и звезда этого вида спорта — Майкл Кэмпбелл, в 2005 году одержавший победу над самым известным гольфистом современности Тайгером Вудсом.

Но… это высшая лига, свердловские результаты пока гораздо скромнее, но всё впереди. Тем более что большое внимание в гольф-клубе уделяется именно детскому направлению.

— Этот сезон был для нас очень ответственным, насыщенным и интересным, — отмечает президент клуба Олег Кустиков.— Мы постарались показать высокий уровень организации и, конечно, истинное гостеприимство. Мы продолжаем развивать детский гольф, в этом сезоне наши юниоры показали очень достойные результаты.

Ребята из гольф-клуба уже после пары месяцев начали соревноваться и со взрослыми. Так, двенадцатилетний Сева Овсянников, занявшийся этим спортом с середины лета, уже выиграл два турнира. А на закрытии сезона в соревновании Pine Creek Final Swing 2017 он вместе со своим отцом занял третье место.

Ещё одной звездой клуба можно назвать Эльвиру Москвину, которая бьёт мячи уже третий год. Pine Creek Golf Resort проводил летом по четвергам этапы продолжительного турнира на приз Клуба — годовое членство. И гольфистка, одолев всех мужчин, победила. А поскольку гольф очень недешёвый спорт, такому призу можно только позавидовать.

— Гольф увлёк тем, что он не имеет возрастных границ, — поясняет Эльвира Москвина. — Всем, кому за 50, уже в баскетбол или в волейбол особо не поиграть. Я не знала, куда себя деть. А в гольфе столько всего: работа над собой, физическая нагрузка и эмоциональное удовлетворение. Теперь гольф заполонил всё свободное время.