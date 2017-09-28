Теннисисты «УГМК» готовы к старту в Лиге европейских чемпионов

Накануне старта в Лиге европейских чемпионов теннисисты "УГМК" приняли участие в символическом вручении игровой формы. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 28 сентября, в Верхней Пышме стартует новый сезон Лиги европейских чемпионов по настольному теннису. Клуб «УГМК», отмечающий в этом году своё десятилетие, начнёт очередной поход за континентальным титулом матчем против французского «Шартра».

«УГМК» — пионер Лиги европейских чемпионов. Это первая российская команда, которая приняла участие в самом престижном клубном турнире Старого Света. Произошло это в сезоне 2009–2010 годов. С той поры и до наших дней подопечные чемпионки мира — 1975 Татьяны Кутергиной пытаются завоевать этот трофей. Ближе всего к цели верхнепышминцы были в сезоне 2011–2012 годов, когда дошли до финала, в котором уступили принципиальным соперникам из оренбургского «Факел-Газпрома».

Андрей Козицын (на фото - справа) обсуждает с главным тренером клуба «УГМК» Татьяной Кутергиной и президентом клуба «УГМК» Владимиром Белоглазовым планы теннисистов на Лигу европейских чемпионов. Фото: Алексей Кунилов

В год своего десятилетия руководство «УГМК» ставит перед теннисистами самые высокие цели. Тем более, что команде удалось сохранить костяк команды: членов сборной России Александра Шибаева(36-й в мировом рейтинге) и Григория Власова(98), хорвата Андрея Гачину (51), призёров всероссийских и международных турниров Максима Киселёва (без рейтинга) и Илью Жидкова (без рейтинга). Серьёзным усилением стал новичок команды — 24-летний игрок сборной Японии Махару Йошимура(25). В прошлом году он стал вторым на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в командных соревнованиях, а уже этим летом в Дюссельдорфе (Германия) завоевал золото чемпионата мира в миксте. Кроме того, он является многократным призёром про-туров мировой серии.

Новичок клуба «УГМК» Махару Йошимура должен помочь клубу из Верхней Пышмы добраться как минимум до финала Лиги европейских чемпионов. Фото: Алексей Кунилов

— Планы на сезон у нас самые серьёзные, — говорит Татьяна Кутергина. — Хотя бы потому, что это будет десятилетие нашего клуба. «УГМК» — сильнейшая команда в России и одна из сильнейших в Европе. В 2012 году мы играли в финале Лиги чемпионов. Я думаю, если мы повторим этот успех, то нас поймут и поздравят. Также уже в течение двух лет подряд мы вы-игрываем клубный чемпионат России. Хотелось бы не останавливаться на достигнутом. Для того чтобы выполнить эти задачи, мы пригласили в состав команды Махару Йошимуру.

Пока непонятно, как поведёт себя в клубе японский новичок. Татьяна Кутергина выразила надежду, что ему удастся найти хорошее взаимодействие с командой. Сам же Йошимура в разговоре с корреспондентом «ОГ» вёл себя по-восточному сдержанно и обтекаемо рассуждал о целях и задачах: «Я чрезвычайно рад играть за «УГМК», потому что здесь собраны сильные игроки. У меня нет цели превзойти своих партнёров по команде. Хочу вместе с ними стать ещё сильнее».

В тренерский штаб клуба «УГМК» вновь вошёл легендарный хорватский теннисист Зоран Приморац. Фото: Алексей Кунилов

Более конкретным оказался трёхкратный призёр чемпионатов Европы, многолетний лидер «УГМК» и сборной России Александр Шибаев: «К началу клубного сезона я подхожу в хорошем настроении и форме. Всё лето нормально тренировался, поэтому надеюсь, что в этом году у нас получится дать бой не только в России, но и в Европе. Для меня очень важно выиграть Лигу чемпионов с «УГМК», потому что мы ещё этого не делали никогда».

Лидер сборной России по настольному теннису Александр Шибаев (в центре) и Григорий Власов (слева) - старожилы «УГМК» , выступающие за уральский клуб на протяжении многих лет. Фото: Алексей Кунилов

К слову, сделать это для «УГМК» не кажется невыполнимой задачей. В командном рейтинге участников Лиги чемпионов верхнепышминцы идут на высоком четвёртом месте. Они уступают лишь текущим чемпионам этого турнира «Факел-Газпрому», за который играют сильнейший теннисист Европы немец Дмитрий Овчаров, легенда настольного тенниса из Белоруссии Владимир Самсонов и лидер сборной Японии Дзюн Мизутани, а также двум немецким клубам — «Боруссии» (Дюссельдорф) и «Оксенхаузен» из одноимённого города, расположенного на юге Германии.

Фарм-клуб «УГМК» - «УГМК-Элем» в сезоне 2017/2018 годов сыграет во втором по значимости клубном турнире Европы - Кубке ETTU. Фото: Алексей Кунилов

На групповом этапе «УГМК» попала в один квартет с немецким «Саарбрюкеном» (пятое место в командном рейтинге), французским «Шартром» (десятый) и шведским «Эслёвсом» (14). С каждым из соперников уральская команда проведёт по одному матчу дома и на выезде. Если по итогам группового этапа «УГМК» займёт первое или второе место, то перейдёт в плей-офф. Третье место гарантирует место в четвертьфинале Кубка ETTU (Европейского союза настольного тенниса) — второго по престижности клубного турнира Европы, который «УГМК» уже выигрывал в 2013 году. Но кажется, о таком развитии событий никто в «УГМК» даже не думает. Клуб настроен серьёзно пошуметь на международной арене.

Расписание матчей «УГМК» на групповой стадии Лиги чемпионов 28 сентября. «УГМК» — «Шартр»

13 октября. «Саарбрюкен» — «УГМК»

26 октября. «УГМК» — «Эслёвс»

24 ноября. «Шартр» — «УГМК»

30 ноября. «УГМК» — «Саарбрюкен»

20 декабря. «Эслёвс» — «УГМК» Все домашние матчи «УГМК» проводит во Дворце спорта УГМК (Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, 15). Фото: Алексей Кунилов