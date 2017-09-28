В Екатеринбурге прошла открытая тренировка «Автомобилиста»

Сегодня в КРК «Уралец» прошла открытая для СМИ тренировка хоккейного клуба «Автомобилист». Журналисты смогли понаблюдать за тренировочным процессом, а также пообщаться с игроками и тренерским штабом команды.
На тренировках «Автомобилист» совмещает теорию и практику.
Фото: Павел Ворожцов
Голкиперам «Автомобилиста» приходится тяжело на тренировках.
Фото: Павел Ворожцов
Никита Трямкин (слева) что-то увлечённо рассказывает партнёрам.
Фото: Павел Ворожцов
Алексей Василевский успевал во время тренировки позировать фотографам.
Фото: Павел Ворожцов
Хоккеисты «Автомобилиста» готовятся «расстреливать» своих голкиперов.
Фото: Павел Ворожцов
Артём Гареев при броске нацелен только на ворота.
Фото: Павел Ворожцов