Спорт 28 сентября 2017, 17:56

В Екатеринбурге прошла открытая тренировка «Автомобилиста»

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Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов даёт хоккеистам тактические указания. Фото: Павел Ворожцов

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов даёт хоккеистам тактические указания. Фото: Павел Ворожцов

 Сегодня в КРК «Уралец» прошла открытая для СМИ тренировка хоккейного клуба «Автомобилист». Журналисты смогли понаблюдать за тренировочным процессом, а также пообщаться с игроками и тренерским штабом команды.

На тренировках «Автомобилист» совмещает теорию и практику.

Тренер Владимир Крикунов

Фото: Павел Ворожцов

Голкиперам «Автомобилиста» приходится тяжело на тренировках.

Тренировка хоккейного клуба Автомобилист

Фото: Павел Ворожцов

Никита Трямкин (слева) что-то увлечённо рассказывает партнёрам.

Тренировка хоккейного клуба Автомобилист. Никита Трямкин

Фото: Павел Ворожцов

Алексей Василевский успевал во время тренировки позировать фотографам.

Тренировка хоккейного клуба Автомобилист. Алексей Василевский

Фото: Павел Ворожцов

Хоккеисты  «Автомобилиста» готовятся «расстреливать» своих голкиперов.

Тренировка хоккейного клуба Автомобилист

Фото: Павел Ворожцов

Артём Гареев при броске нацелен только на ворота.

Тренировка хоккейного клуба Автомобилист. Артем Гареев

Фото: Павел Ворожцов

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Областная газета Свердловской области

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