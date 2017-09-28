В Екатеринбурге прошла открытая тренировка «Автомобилиста»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов даёт хоккеистам тактические указания. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в КРК «Уралец» прошла открытая для СМИ тренировка хоккейного клуба «Автомобилист». Журналисты смогли понаблюдать за тренировочным процессом, а также пообщаться с игроками и тренерским штабом команды.

На тренировках «Автомобилист» совмещает теорию и практику.

Фото: Павел Ворожцов

Голкиперам «Автомобилиста» приходится тяжело на тренировках.

Фото: Павел Ворожцов

Никита Трямкин (слева) что-то увлечённо рассказывает партнёрам.

Фото: Павел Ворожцов

Алексей Василевский успевал во время тренировки позировать фотографам.

Фото: Павел Ворожцов

Хоккеисты «Автомобилиста» готовятся «расстреливать» своих голкиперов.

Фото: Павел Ворожцов

Артём Гареев при броске нацелен только на ворота.

Фото: Павел Ворожцов