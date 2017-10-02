Спорт 2 октября 2017, 18:05

В минспорта свердловской области чествовали хоккеистов «Спартаковца»

Чествование хоккеистов «Спартаковца» в минспорта Свердловской области. Фото: Пресс-служба минспорта Свердловской области

Чествование хоккеистов «Спартаковца» в минспорта Свердловской области. Фото: Пресс-служба минспорта Свердловской области

В министерстве физической культуры и спорта Свердловской области прошло чествование хоккеистов екатеринбургского «Спартаковца» 2006 года рождения — действующих чемпионов Екатеринбурга и Свердловской области, серебряных призёров XI турнира на Кубок «Газпром нефти» (группа Восток).

— Чтобы добиться этих успехов, мы каждый день помногу тренировались: учили комбинации, играли меньшинство, большинство, — говорит нападающий «Спартаковца» Арсений Бабенко. — Мы очень старались. И добились успеха!

По словам и.о. министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, за последние пять лет под руководством губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области построено 75 спортсооружений, из которых 11 — ледовые объекты. Эти показатели сопоставимы с развитием спортивной инфраструктуры на Среднем Урале за всё постсоветское время.

  • Опубликовано в №182-183 от 3.10.2017 
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Областная газета Свердловской области

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