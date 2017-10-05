Первый шаг на пути в Пхёнчхан-2018

Евгения Захарова (в центре) и её подруги по команде в Будапеште завоевали эстафетную бронзу первого этапа Кубка мира по шорт-треку. Фото: Медиа-служба этапа Кубка мира по шорт-треку в Будапеште

В столице Венгрии Будапеште прошёл первый этап Кубка мира по шорт-треку, участие в котором приняла Евгения Захарова из Новоуральска. Она стала бронзовым призёром в эстафете на 3 000 метров. О подготовке к олимпийскому сезону и первом успехе команды Евгения Захарова рассказала в эксклюзивном интервью «ОГ».

— Евгения, поздравляем с успешным началом олимпийского сезона. Расскажите сначала о прошедшем межсезонье.

— К счастью, тренировки прошли хорошо. Удалось избежать травм. Мы сделали большую работу, и, надеюсь, она принесёт свои плоды. Пока же моя форма не самая идеальная. Но и до главных стартов ещё есть время.

— Нынешний сезон — олимпийский. Чувствуется ли повышенная ответственность? Может, тренируетесь с большим усердием?

— Я всегда тренируюсь усердно. И это не зависит от сезона. А вот ответственность всё равно повыше. Нет времени расслабляться. До Олимпиады-2018 пройдут четыре этапа Кубка мира, за которые нам нужно завоевать квоты на Игры.

— В Будапеште вы сделали шаг навстречу поездке в Пхёнчхан, став третьими в эстафете на 3 000 м.

— Да. Я рада, что нашей команде удалось взойти на пьедестал. Что касается лично меня, то я бежала в предварительных забегах. Решение по составу на тот или иной забег принимал наш тренер.

— В финале сборная России стала третьей вслед за кореянками и канадками. Они недосягаемы или же и с ними возможно бороться?

— Пока кореянки выглядят лучше, чем все остальные. С канадками мы боролись весь забег, но чуть-чуть уступили им. Так что бороться с ними реально. Но самая главная задача сейчас — набрать достаточное количество очков, чтобы попасть в восьмёрку сильнейших команд, которые выступят в Пхёнчхане (Южная Корея). Первый шаг для этого сделан.

— В нынешнем сезоне вы настраиваетесь больше на эстафету или же чувствуете в себе силы хорошо выступить и на личных дистанциях?

— Я настраиваюсь на все дистанции, а сезон покажет, где я смогу себя больше проявить.

— Какие ваши дальнейшие соревновательные планы?

— Из Будапешта мы уже переехали в Дордрехт (Нидерланды), где 5–8 октября состоится второй этап Кубка мира. Что касается олимпийской сборной России, то она будет формироваться после всех четырёх этапов Кубка мира. Но кто из нашей команды поедет на ноябрьские старты в Шанхае (Китай) и Сеуле (Южная Корея), пока непонятно.

Досье "ОГ" Евгения Захарова, родилась­ 4 октября 1994 года в Новоуральске. Призёр первенства мира среди юниоров (2013), чемпионка Европы (2015), призёр Всемирной зимней Универсиады (2013), многократная победительница и призёр этапов Кубка мира, многократная чемпионка России.