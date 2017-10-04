«Заруба с Кокляевым» и первые тяжелоатлеты

Михаил Кокляев (в центре во втором ряду) со своей командой на турнире «Золотой тигр-2017» в Екатеринбурге. Фото: архив Михаила Кокляева

В Екатеринбурге завершился традиционный мультитурнир «Золотой тигр». Самый крупный фестиваль силовых видов спорта в Европе собрал на территории выставочного комплекса «Екатеринбург-ЭКСПО» около восьми тысяч спортсменов из 15 стран мира: Финляндии, Латвии, Белоруссии, Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Монголии, Вьетнама, Израиля, США​ и России.​​​​​​

35 видов спорта за три дня соревнований — это действительно масштабно. Здесь и кроссфит, и народный жим, и единоборства (дзюдо, самбо, кобудо Дай-до), и армрестлинг.

Основные соревнования проходили в пауэрлифтинге — виде спорта, состоящем из жима штанги лёжа, становой тяги и приседа со штангой. Пауэрлифтеров было действительно очень много: и профессионалов, и любителей. Одной из главных звёзд прошедшего турнира, безусловно, стал восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Именно его выступлениями в силовом экстриме засматривались абсолютно все любители силовых видов спорта в нашей стране.

На «Золотом тигре-2017» даже отдельную номинацию ввели — «Заруба в тяге «Кокляев против всех». Сильнейшие спортсмены турнира пытались противостоять Кокляеву в упражнении становая тяга, в котором Михаил раньше был обладателем рекорда России (417,5 килограмма). В Екатеринбурге спортсмен показал результат скромнее — 380 килограммов. Однако и этого хватило для того, чтобы стать лучшим и получить заслуженные аплодисменты.

— Конечно же, травма, полученная второго сентября, в планы не входила, но её можно было ожидать. План был 400 кг на конец сентября в рамках ежегодного фестиваля силы «Золотой тигр». В принципе, всё получилось, кроме 400 кг: 380 кг в лямках в Екатеринбурге и 370 кг в Ростове. Время летит, не хочется быть великим статистом только ради цифр, хочется прожить эту спортивную жизнь ярко, в борьбе с собой, в борьбе с обстоятельствами, в борьбе за место под солнцем. Хочется делать больше, чем говорю, — поделился впечатлениями Михаил Кокляев.

Впервые в рамках турнира «Золотой тигр» проходили соревнования по тяжёлой атлетике. Несмотря на популярность этого вида спорта, в столице Урала выступили всего 30 спортсменов. Что примечательно, среди участников был и контент-редактор «Областной газеты» Олег Дядьков. Столь малое количество тяжелоатлетов обусловлено тем, что главная в Екатеринбурге школа тяжёлой атлетики «Виктория» соревнования проигнорировала. Зато в турнире приняли активное участие другие представители Свердловской области — например, верхнесалдинцы и тагильчане.

И несмотря на проблемы с транспортом (для зрителей и участников шаттлы ходили раз в полтора часа) и платный вход, зрителей в «ЭКСПО» было действительно много. Для них, кстати, организаторы подготовили много чего интересного.

Исторические средневековые бои вызывали у зрителей особый интерес. Фото: Пётр Шашков/Предоставлено организаторами турнира

Гости фестиваля могли насладиться, например, историческими средневековыми боями. Да, в кольчуге, с мечами и щитами — зрелище эффектное. Помимо этого, для зрителей были подготовлены различные зоны: детская, зона военной техники.

«Золотой тигр» продолжает держать уровень крупнейшего фестиваля силовых видов спорта. Организаторы уже думают над расширением географии и количества участников турнира в следующем году.