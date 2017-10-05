НЕздорово живём?

Регулярно занимается спортом треть свердловчан, остальные вспоминают о здоровом образе жизни два раза в год — во время «Кросса нации» и «Лыжни России». Фото: Владимир Мартьянов

По количеству людей, приверженных здоровому образу жизни, Свердловская область занимает 65-е место в стране. К такому выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг», специализирующегося на ранжировании российских регионов в самых различных сферах.

Составители списка проанализировали восемь показателей: долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объёмы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Из 85 российских регионов в лидерах оказались Чеченская республика (90,9 балла), Дагестан (89,0) и Кабардино-Балкария (80,0). Более того, практически всю первую десятку составили южные регионы, лишь в замыкающих её оказались Пензенская (77,7) и Тамбовская (74,7) области. Москва (64,2) и Санкт-Петербург (63,7), которые являются самостоятельными субъектами, в середине пятого десятка, Средний Урал по методике РИА «Рейтинг» заработал 56,9 балла.

Разумеется, всякая цифра по природе своей лукава. По сделанным ранее подсчётам того же РИА «Рейтинг», в числе регионов с наивысшим качеством жизни значатся, разумеется, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Свердловская область занимает двенадцатую позицию, а все три региона с наивысшей приверженностью здоровому образу жизни по качеству жизни… ниже 70-го места. По уровню социально-экономического развития Свердловская область занимает 11-е место в России, Дагестан — 45-е, Чечня и Кабардино-Балкария — соответственно 65-е и 81-е.

Можно, конечно, закрыть глаза на первый рейтинг, а результаты двух других распечатать и повесить в рамочку во всех руководящих кабинетах, но рациональнее всё-таки будет заметить, проанализировать те пункты, по которым мы отстаём, сделать выводы и стремиться к тому, чтобы позиции Свердловской области по всем показателям повышались. Ведь ещё великий Аркадий Райкинговорил, что каждый перечёркнутый минус — это плюс.

За десять с лишним лет мне трижды довелось побывать в Чеченской республике. И одно из самых сильных впечатлений — это количество спортивных залов. В Грозном они буквально на каждом шагу — складывается такое впечатление, что их столько, сколько в Екатеринбурге алкогольных и пивных магазинов вместе взятых. Если не больше.

В общем, нам было бы к чему стремиться, даже если бы Свердловская область находилась на вершине всех трёх упомянутых выше и многих других рейтингов. А пока это не так, то тем более рано останавливаться на достигнутом. А для этого важно понимать, что самый массовый на планете Земля забег в рамках «Кросса нации» даже вкупе с рекордным количеством участников «Лыжни России» ещё ни о чём не говорят. «ОГ» много раз писала о том, что за последние годы в Свердловской области строится как никогда ранее много спортивных объектов. И тем не менее обеспеченность ими в регионе пока недостаточна.

Думаю, что даже сейчас, когда продажа алкоголя в Чечне полностью запрещена, любой хороший шашлычник знает, где раздобыть коньячка для особо страждущих. Дело в другом: как рассказывали мне чеченцы, появляться на улице в пьяном виде даже не то, что нельзя… это просто стыдно. Задержанного в нетрезвом виде на улице как дивное диво обязательно покажут по местному телевидению, и это будет позором для всего рода. Как следствие — практически нет преступлений, совершённых в пьяном виде (что тоже учитывалось в расчётах), а молодые мамы с колясками, когда спадает дневная жара, совершенно безбоязненно гуляют едва ли не до полуночи.

Но проблема гораздо глубже, смотреть на ситуацию надо максимально широко — не только строить спортсооружения, но и повышать квалификацию тренеров и их зарплату, особенно тех, кто работает с детьми, закладывает у них на всю жизнь фундамент правильного отношения к здоровому образу жизни, а при этом ещё и обязательно улучшать условия труда на вредных производствах.

Нужно строить ещё. Но всё это может оказаться бессмысленным, пока регион будет находиться на нынешних позициях в «Национальном рейтинге трезвости», составленном при участии Экспертно-аналитического центра при Общественной палате Российской Федерации. Методика расчётов предусматривает учёт таких показателей, как объём продаж десяти видов алкогольной продукции, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Здесь Свердловская область занимает 38-е место. Горбачёвский «сухой закон» наша страна уже проходила, поэтому понятно, что запретами можно добиться, скорее, обратного эффекта. Перечёркивать этот минус надо пусть долгой и кропотливой, но необходимой работой по всем направлениям.

В конце концов, не власти это надо, чтобы отчитаться о проделанной работе. Это же наш с вами всех и каждого в отдельности личный интерес. И другой жизни, чтобы воспользоваться вторым шансом, скорее всего, не будет.