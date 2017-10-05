Екатеринбуржец Андрей Бура возглавит сборную России на домашнем чемпионате мира по киокусинкаю

Андрей Бура (справа) подготовил не одно поколение титулованных спортсменов. Фото: Пресс-служба чемпионата мира по киокусинкай

Тренер из Екатеринбурга Андрей Бура возглавит сборную России на чемпионате мира по киокусинкай карате, который пройдёт в столице Урала 9–10 декабря.

Андрей Бура — один из самых известных и уважаемых представителей киокусинкай в нашей стране. Он руководитель Федерации киокусинкай России (имеет 6-й дан). В этом году команда Буры стала лучшей на чемпионате Европы под эгидой KWU (Всемирного союза киокусин). В феврале 2017-го Министерство спорта России присвоило уральцу звание Почётного спортивного судьи России (впервые в российском киокусине). В апреле Андрей Владимирович стал обладателем Национальной премии «Золотой пояс» в номинации «Лучший тренер», за победу в которой боролись 17 человек. Добиться успеха ему помогли в том числе и результаты его воспитанников. Так, на первом чемпионате мира под эгидой Всемирного союза киокусинкай чемпионом стал Евгений Мамро, а серебряным призёром Марсель Мансуров.

— Я постараюсь оправдать доверие, которое возложили на меня, — говорит Андрей Бура. — Это большая ответственность — подготовить команду к чемпионату мира. Планку мы сами себе поставили высокую ещё на первом мировом первенстве, проводимом под эгидой Всемирного союза киокусинкай, когда заняли первое общекомандное место. На втором чемпионате мы повторили успех. Постараемся достигнуть наивысшего результата и на домашнем турнире.

Андрей Бура не единственный представитель Екатеринбурга в российской сборной. За награды домашнего чемпионата мира поборется и наш земляк Иван Тумашёв, выступающий в категории до 65 кг.

Всего же в состав национальной команды вошли 15 человек — девять мужчин и шесть женщин. Ожидается, что конкуренцию им составят порядка 600 спортсменов из более чем 50 стран мира.

Екатеринбург — одно из знаковых мест для отечественного киокусинкая. В 1991 году в уральской столице состоялся первый официальный чемпионат СССР по этому виду боевого искусства. Позднее здесь проводились чемпионаты России, а вот столь представительный форум мирового уровня на берегах Исети состоится впервые.