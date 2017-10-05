Опять «лисицы» против Курска и Ланге на двух стульях

В предстоящем сезоне продолжится баскетбольное противостояние между Екатеринбургом и Курском. Предыдущее принесло победу в чемпионате России «УГМК» и золото Евролиги их соперницам. Фото: пресс-служба БК "УГМК"

Баскетболистки «УГМК» провели первый домашний матч в рамках регулярного чемпионата России, предсказуемо разгромив ногинский «Спартак» со счётом 88:42. Но это пока только присказка, испытания на прочность для «лисиц» и их тренера ещё впереди.

Екатеринбургская «УГМК» может в нынешнем сезоне выиграть чемпионат России десятый раз подряд. Если это произойдёт, то будет уже рукой подать до казавшегося вечным рекорда легендарной рижской команды ТТТ, побеждавшей в 60-е — 70-е годы прошлого века в чемпионате СССР двенадцать раз подряд. Но если ещё пару лет назад в победе «лисиц» в национальном первенстве не было ни малейших сомнений ещё до старта турнира, то на этот раз всё далеко не так однозначно. Более того, даже нынешнее чемпионство команда Олафа Ланге добыла благодаря изрядной доле везения. Попади за полторы секунды пятого решающего матча в кольцо форвард курского «Динамо» Энджел Маккотри, и золотые медали достались бы не «лисицам», а их соперницам.

Переходя к сезону стартовавшему, прежде всего подведём итоги летней трансферной компании «лисиц». В межсезонье «УГМК» рассталась с Санчо Литтл, Кристи Толивер, Марией Черепановой и Анной Петраковой. Пришли Елена Беглова, Татьяна Петрушина (обе — «Надежда», Оренбург), ЛаТойя Сандерс («Кайсери», Турция), Раиса Мусина («Польковице», Польша). Тренерский штаб команды покинула Сэнди Бронделло, которая по официальной версии сосредоточится теперь на работе в женской НБА. При этом не будем забывать, что Олаф Ланге неоднократно подчёркивал — фактически он и его жена работали в равноправном дуэте, а распределение на главного тренера и ассистента — чистая формальность.

Как уже писала «ОГ», в предстоящем сезоне Олаф Ланге будет совмещать работу в «УГМК» и в сборной России. Другими словами, ему предстоит выполнить две, возможно, взаимоисключающие задачи. С одной стороны, ему надо выигрывать два оставшихся турнира — чемпионат России и Евролигу (из Кубка России «лисицы» вылетели). С другой, как тренер национальной сборной Ланге будет теперь кровно заинтересован в том, чтобы как можно больше времени на площадке проводили россиянки.

Ситуация, благоприятная для екатеринбургских сборниц (Евгении Беляковой, Натальи Виеру и особенно новичков — Елены Бегловой и Раисы Мусиной). Судя по всему, у них есть прекрасный шанс не повторить судьбу многих своих предшественниц, которые приходили в «УГМК» с большими амбициями, а потом, посидев сезон-другой на скамейке, тихо отправлялись в команды ниже рангом. Удастся ли им этим шансом воспользоваться?

Что касается главных соперниц «лисиц» в чемпионате России, да, пожалуй, и в Евролиге, то это, конечно же, действующий клубный чемпион Европы курское «Динамо». К и без того сильному прошлогоднему составу добавились два опытнейших игрока — сербка Соня Петрович из пражского УСК и Наталья Жедикиз «Надежды». При этом над наставником курянок испанцем Лукасом Мондело, в отличие от Олафа Ланге, не будут дамокловым мечом висеть «интересы сборной».

Вряд ли получится вмешаться в спор двух грандов российского баскетбола оренбургской «Надежде». Состав команды в межсезонье поменялся практически полностью (за «Надежду» в том числе будет выступать воспитанница школы «УГМК» Анастастия Точилова), испанца Роберто Иньигеса на посту главного тренера сменил словак Марош Ковачикиз «Польковице». Но какой бы сильной ни была команда на бумаге, только время покажет, удастся ли на практике сделать в Оренбурге боеспособный коллектив. Кстати, Иньигес, которому несколько лет никак не удавалось обыграть «УГМК» с «Надеждой», сделал это с первой попытки с венгерской «Уникой» из Шопрона в финале недавнего «Кубка УГМК».

Печальная новость для тех, кто давно уже следит за женским баскетболом. Из-за финансовых проблем не принимает участие в стартовавшем чемпионате России один из старожилов турнира «Вологда-Чеваката» — команда, которая на протяжении двадцати с лишним лет была если не лидером российского баскетбола, то уж точно крепким середняком турнира, способным попортить нервы записным фаворитам.

«Лисицы» же тем временем отправляются в Красноярск на матч с «Енисеем» (8 октября). Календарь регулярного чемпионата женской премьер-лиги уже несколько лет составляется таким образом, что «УГМК» играет с командами согласно прошлогоднему рейтингу в обратном порядке, то есть с самыми серьёзными соперниками сыграет только в конце первого круга в середине декабря.

А уже в следующую среду «лисицам» предстоит старт в Евролиге — домашний матч с польской «Вислой».