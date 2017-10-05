Резвый старт «Автомобилиста»

Якуб Коварж после возвращения в Екатеринбург демонстрирует уверенную игру. Фото: Пресс-служба «Автомобилиста»

Хоккейный клуб «Автомобилист» вернулся из самой сложной выездной серии КХЛ. «Шофёры» за пять дней провели три матча: в Шанхае, во Владивостоке и в Хабаровске.

Безусловно, столь длительные перелёты негативно сказываются на спортсменах, поэтому то, что «Автомобилист» набрал всего четыре очка из девяти возможных в этих матчах, — дело объяснимое.

Сыграно 17 матчей, а значит, практически треть регулярного чемпионата позади. «Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в Восточной конференции, отставая от второго места всего на два очка. В небольшой отрыв ушёл казанский «Ак Барс», при этом «шофёры» в очной встрече одержали победу.

Екатеринбуржцы начали сезон очень хорошо. Да, были поражения от СКА (питерцы в этом сезоне бьют все рекорды, не проиграв ни одной встречи), «Сочи» («шофёры» перебросали соперника в два раза, но так и не сумели забить), досадные осечки на Дальнем Востоке. Наверное, самый неприятный матч был в Тольятти, где «шофёры» уступили аутсайдеру чемпионата «Ладе». В остальных матчах на команду было приятно смотреть, особенно в играх с «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

Одна из главных проблем нынешнего сезона — удаления. «Автомобилист» — практически худшая команда лиги в этом компоненте. Больше удаляются лишь «Слован», минское и рижское «Динамо» и «Амур». Однако при этом в меньшинстве екатеринбуржцы пропускают мало — всего девять шайб. Здесь стоит отдельно упомянуть Якуба Коваржа, который на старте сезона демонстрирует блестящую игру.

Постепенно начинает прибавлять канадское трио — Бек, Кинг и Паре, хотя, конечно, от них ждут большего. Девять шайб и восемь ассистов на троих — не тот результат, которого ждут от легионеров.

Впереди у «шофёров» сразу пять домашних матчей подряд, и есть все шансы не только упрочить позиции в восьмёрке сильнейших на Востоке, но и подобраться ближе к «Ак Барсу».