Борцы с допингом разрешили спортсменам выступать «под мухой»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло все запреты на употребление спортсменами алкоголя. Могут ли теперь атлеты перед выступлением смело «намахнуть соточку»?

За три месяца до нового года WADA по традиции публикует список запрещённых к употреблению в спорте препаратов. Он будет действовать в течение всего следующего календарного года. В списке за 2018 год по сравнению с предыдущей версией изменений не так много. Одно из самых любопытных для широкой общественности имеет отношение к алкоголю, который до этого был официально запрещён в аэронавтике, стрельбе из лука, автомобильном и водно-моторном спорте. Теперь все ограничения сняты, и WADA не будет исследовать мочу и кровь спортсменов на наличие там алкоголя.

Четыре международные федерации, в которых ранее было запрещено использование алкоголя, были заранее предупреждены об исключении его из списка WADA. Теперь у них есть возможность изменить собственные правила тестирования спортсменов на употребление алкоголя.

Первыми высказались стрелки из лука, для которых новости от борцов с допингом о разрешении алкоголя стали шокирующими. «Международная федерация стрельбы из лука сожалеет об этом решении, — говорит генсек международной федерации Том Дилен. — Исследование, проведённое в 1980-х годах медицинским комитетом нашей федерации, продемонстрировало эффект действия алкоголя на улучшение спортивных достижений. Исследования будут продолжены, чтобы подтвердить те результаты. Что касается текущей ситуации, то мы намерены запрещать алкоголь и впредь. Необходимые изменения в правила мы внесём на ближайшем заседании исполкома нашей федерации 12 октября».

На самом деле вопрос употребления алкоголя в спорте не является праздным.

В видах спорта на точность (стрельба из лука или пулевая стрельба) пара рюмок горячительного может избавить спортсмена от тремора (дрожи в руках). В санном спорте некоторые атлеты употребляют спиртное, чтобы притупить чувство страха перед спуском в ледяном жёлобе на скорости свыше ста километров в час. После особенно тяжёлых тренировок лыжники и биатлонисты позволяют себе пропустить по бутылочке пива (говорят, это помогает организму быстрее восстановиться после нагрузок). Широкий резонанс получила история с появлением на одном из международных стартов в Швейцарии в секторе прыжков в высоту пьяным тогда ещё екатеринбургского легкоатлета Ивана Ухова. Правда, то его «принятие на грудь» было обусловлено не спортивными, а скорее личными мотивами.

Про футболистов-пьяниц вообще слагают легенды. У знаменитого англичанина Пола Гаскойна неделя тренировок сменялась месяцами запоев и пьяных дебошей. Он даже позволял себе выходить на поле «под мухой». Один из величайших футболистов в истории — Гарринча — пил в два горла ещё будучи игроком с мировым именем, а умер в нищете от цирроза печени в 49 лет.

Но на разрешении алкоголя борцы с допингом не остановились! WADA планомерно «сдаёт позиции» перед… марихуаной. В 2013 году был сразу в десять (!) раз увеличен разрешённый уровень содержания каннабиноидов в организме (с 15 до 150 нанограммов на миллилитр) во внесоревновательный период. Теперь спортсмены могут курить марихуану, не боясь получить дисквалификацию, даже за день до старта. А с 2018 года также будет разрешено употребление каннабидинола — одного из трёх основных каннабиноидов, содержащихся в конопле. Видимо, не так алкоголь и лёгкие наркотики вредны для здоровья, как многострадальный мельдоний…