Аргентина не попадёт на чемпионат мира в России?

«Екатеринбург Арена» Фото: Департамент информационной политики

В самом разгаре завершающая стадия отборочных турниров к чемпионату мира по футболу. Количество заметных путёвок в Россию с каждым туром становится всё меньше.

Накануне ещё две национальные команды обеспечили себе участие в главном футбольном турнире четырёхлетия. Сборная Англии за тур до окончания отборочных матчей обеспечила себе первое место в группе F. Родоначальники футбола на последней добавочной минуте сумели вырвать победу у сборной Словении, которая, в свою очередь, лишилась шансов попасть на чемпионат мира.

Сборная Германии одержала девятую победу подряд в отборочном цикле и гарантировала себе первое место в группе C. Подопечные Йоахима Лёва на выезде расправились с прямым конкурентом — сборной Северной Ирландии.

Однако не все европейские топ-сборные выступают в отборочном цикле так же успешно, как немцы и англичане. Финалисты чемпионата мира 2010 года сборная Нидерландов крайне неудачно выступает в своей группе. Подопечные Дика Адвоката рискуют не попасть даже в стыковые матчи: от лидирующей Франции голландцев отделяют четыре очка, от идущих вторыми шведов — три. И скорее всего всё решится в последнем туре, где Нидерланды в очной встрече сыграют со Швецией.

Самая интересная и вместе с тем непонятная ситуация сложиласть в группе I европейского отборочного цикла. За два тура до конца четыре лидирующие команды располагаются всего в двух очках друг от друга — это Хорватия, Исландия, Турция и Украина. И в заключительных матчах нас ждут захватывающие поединки за право выступить на чемпионате мира в России: Турция — Исландия и Украина — Хорватия.

Но если без переживающей смену поколений Голландии или без кого-то из вышеперечисленного квартета чемпионат мира представить можно, то вот без аргентинцев главный турнир четырёхлетия будет явно неполноценным. А Лионель Месси и компания делают всё, чтобы в Россию не попасть. Казалось бы, с таким составом Аргентина должна пройтись по головам всех южноамериканских сборных и заблаговременно (как это сделали бразильцы) обеспечить себе путёвку в Россию. Но финалисты прошлого чемпионата мира испытывают кризис. И даже когда он вроде бы должен закончиться, ведь дело приобретает серьёзный оборот, аргентинцы продолжают чудить. Иначе просто не назвать нулевую домашнюю ничью с Перу. При всём уважении к перуанцам, это катастрофа. И за тур до окончания отборочного цикла Аргентина идёт на шестом месте и не попадает даже в стыковые матчи. Конечно, всё решится в последнем туре, но здесь напрямую от подопечных Хорхе Сампаоли ничего не зависит: Аргентине нужно побеждать и ждать осечки соперников.

Продолжают удивлять азиатские команды. В компанию к нашумевшим и отобравшимся на чемпионат мира Ирану и Саудовской Аравии очень стремится попасть сборная Сирии. В первом стыковом матче с более именитым соперником — сборной Австралии — сирийцы сумели сравнять счёт в самой концовке встречи. Ответная встреча состоится 10 октября, а победитель противостояния встретится за право попасть на чемпионат мира с одной из команд, представляющих федерацию Северной и Центральной Америки.