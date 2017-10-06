Давид Белявский упустил медаль чемпионата мира

Падение оставило Давида Белявского без медали чемпионата мира в личном многоборье. Фото: Павел Ворожцов

На проходящем в канадском Монреале чемпионате мира по спортивной гимнастике екатеринбуржец Давид Белявский остановился в шаге от пьедестала почёта в многоборье.

В квалификации Белявский показал третий результат. В финале перед последним снарядом (брусьями) уралец и вовсе шёл на первой позиции с большим отрывом от преследователей. Казалось, медаль у нашего гимнаста в кармане. Тем более что год назад на брусьях Белявский завоевал олимпийскую бронзу, а уже здесь, в Монреале, в квалификации на этом же снаряде он показал лучший результат среди всех своих прямых конкурентов в борьбе за победу в многоборье. Но падение на не самом сложном перелётном элементе мгновенно отбросило его на четвёртую позицию (итоговая сумма баллов — 86,315).

Чемпионом мира стал китаец Сяо Руотен (86,933). Его соотечественник Лин Чаопан— второй (86,448). Замкнул тройку призёров японец Кензо Сираи (86,431).

Сегодня и завтра на чемпионате мира в Монреале будут разыграны медали на отдельных снарядах.