Давид Белявский завоевал две медали чемпионата мира по гимнастике

Лидер сборной России Давид Белявский завоевал первые в карьере медали чемпионата мира. Фото: Алексей Кунилов

В канадском Монреале завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Лидер сборной России екатеринбуржец Давид Белявский завоевал серебро и бронзу.

Как уже сообщала «ОГ», в личном многоборье лишь собственная ошибка на последнем снаряде (перекладине) помешала уральцу выиграть медаль чемпионата мира — он стал четвёртым. Зато на отдельных снарядах он смог реализовать свой потенциал.

Давид Белявский стал вторым на своём любимом снаряде — коне, получив за своё выступление 15,100 балла. Победил же британец Макс Уитлок (15,441). Кроме того, третье место екатеринбуржец занял в упражнении на брусьях (15,266). Выше него оказались только китаец Цоу Цзиньгуан (15,900) и украинец Олег Верняев (15,833).

В целом сборная России по гимнастике на чемпионате мира заняла третье место в общекомандном зачёте с одной золотой, тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами. Первенствовали китайцы (3–1–2), вторые — японцы (3–0–1).

Любопытно, что для Давида Белявского (пятикратного чемпиона Европы и двукратного призёра Олимпиады) медали из Монреаля-2017 стали первыми в карьере, завоёванными на чемпионате мира.