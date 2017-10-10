Стипендии Президента России могут распространить и на призёров Олимпиад

Игроки свердловского СКА Леонид Павловский (крайний справа), Владимир (второй справа) и Сергей (четвёртый справа) Плешаковы в составе сборной СССР по хоккею на траве. Фото: Пресс-служба «Динамо-строитель»

На федеральном портале нормативных актов опубликован проект президентского указа о внесении изменений в указ главы государства 2011 года о стипендиях спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, включённым в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Если коротко, то суть предлагаемых изменений такова — если прежде ежемесячные президентские стипендии в размере 32 тысяч рублей получали только обладатели золотых медалей, то теперь предлагается распространить его действие на серебряных и бронзовых призёров, но не на всех, а только достигших пенсионного возраста.

Выплаты будут производиться из федерального бюджета, но мы тем не менее решили посмотреть — кто же из свердловчан может в ближайшее время стать президентским стипендиатом. Вопрос: кто из олимпийцев «наш», а кто «не наш», время от времени вызывает в редакционных кабинетах горячие споры — одни родились в Свердловской области, другие именно здесь начали заниматься спортом, но больших побед достигли, выступая чаще всего в столице, третьи приехали на Средний Урал уже сложившимися мастерами. Пожалуй, на пальцах одной, максимум двух рук можно пересчитать тех, кто как, к примеру, лыжница Клавдия Боярских, «летний» хоккеист Леонид Павловский или баскетболистка Ольга Коростелёва всю свою жизнь, в том числе и спортивную, связали со Свердловской областью.

Так вот, если даже учесть всех олимпийцев, кто хоть по одному критерию так или иначе связан со Свердловской областью, то призёров, которым так и не покорилась высшая ступень летних или зимних Игр, за все годы набирается двадцать человек. Оговоримся, учитывали мы только тех, кто принимал участие в Олимпиадах до 1988 года, остальные в силу возраста пока под действие указа не попадают. Из них шестеро уже ушли из жизни, десять живут за пределами области, в том числе пятеро за границей (на Украине, в США, Германии, Белоруссии). И только четверо претендентов на материальную поддержку от президента в настоящее время живут в Екатеринбурге.

Трое — бронзовые призёры московской Олимпиады по хоккею на траве, выступавшие за один из сильнейших советских клубов свердловский СКА: Леонид Павловский, а также братья-близнецы Владимир и Сергей Плешаковы. Павловский — уроженец Краснотурьинска, премудрости хоккея начинал постигать у знаменитого тренера Эдуарда Айриха. Завершив карьеру игрока, много лет был главным тренером команды, которая сейчас называется «Динамо-Строитель», восемь раз приводил своих подопечных к победе в чемпионате России. Братья Плешаковы — уроженцы Сызрани, но с 1977 года оба на Урале, играли за СКА до 1994 года, а после завершения игровой карьеры работают в спортивной сфере на различных административных должностях. Строго говоря, пенсионного возраста братья Плешаковы достигнут только 2 ноября, но пока указ будет подписан, глядишь, и подойдёт время собирать документы.

Четвёртый олимпиец-пенсионер (а по виду и не скажешь) — Станислав Ерёмин, два года назад вернувшийся в родные края и ставший президентом баскетбольного клуба «Урал». Как игрок Ерёмин — бронзовый призёр всё той же московской Олимпиады, чемпион мира и Европы, в 90-е годы трижды признавался лучшим тренером России. Чемпион страны 1976–1984 годов в качестве игрока и 1992–2000 годов как тренер. Один из лучших игроков европейского баскетбола на позиции разыгрывающего.

Станислав Ерёмин выступал за сборную СССР с 1979 по 1984 год, последние три года был и капитаном команды. Фото: пресс-служба БК «Урал»

Когда речь заходит о выплатах олимпийцам, то, пожалуй, сразу вспоминаются миллионные призовые, которые обрушиваются на чемпионов и призёров Олимпийских игр в последнее время. Плюс подаренные автомобили и прочие подарки как от федеральных, так и региональных властей. К временам, когда на олимпийский пьедестал поднимались те, кто сейчас могут стать президентскими стипендиатами, это не относится. Конечно, зарплата спортсменов и в те времена была выше среднестатистической, но отличалась она от зарплаты токаря или учителя не столь радикально, как в наши дни. Плюс давайте не будем забывать, что медицина тогда была далеко не та, что сейчас, а значит, букет заработанных травм и болячек практически у каждого спортсмена внушительный.

— Я за бронзовую медаль на Олимпиаде в Москве получил премию 800 рублей, — рассказал корреспонденту «ОГ» Леонид Павловский. — Плюс как у члена сборной Советского Союза у меня была ставка 250 рублей.

Пост главного тренера «Динамо-Строителя» Леонид Павловский вынужден был оставить по состоянию здоровья — сначала инфаркт, затем несколько сложных операций.

— Последний раз работал с командой в тот сезон, когда она стала серебряным призёром (2013/2014. — Прим. «ОГ»), — поясняет Леонид Викторович. — Как прихожу в себя, команде помогаю как консультант на общественных началах. Но в тренировочном процессе уже активного участия не принимаю.

Как только указ о внесении изменений будет подписан главой государства, отбором кандидатов на получение стипендий Президента Российской Федерации займётся комиссия Министерства спорта Российской Федерации, состоящая из представителей самого ведомства, а также ОКР, ПКР и Сурдлимпийского комитета. Всем соискателям придётся предоставить необходимый перечень документов. Остаётся только всем им пожелать успешно преодолеть все бюрократические инстанции.

Справка «ОГ» Планируется, что стипендии будут выплачиваться только тем пенсионерам-олимпийцам, которые сейчас являются гражданами РФ. Количество стипендий медалистов будет увеличено с нынешних 3 000 до 3 500 (по подсчётам чиновников), пенсионеров-призёров Игр с гражданством РФ сейчас 420 человек, но в будущем их станет больше, поэтому чиновники берут цифру «с запасом». Ежегодно на выплату стипендий чемпионам Олимпиады (всех возрастов) тратится 1,152 миллиарда рублей. Если прибавить сюда пенсионеров-призёров Игр (из расчёта 500 человек), то сумма увеличится на 192 миллиона рублей.