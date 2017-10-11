Карполь называет «Уралочку» лучшей

Николай Карполь. Фото: пресс-служба «Уралочки-НТМК»

Сегодня домашним матчем с «Сахалином» на паркете спорткомплекса «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле в регулярном чемпионате России по волейболу среди женских команд стартует самый титулованный российский клуб — свердловская «Уралочка».

Совсем недавно клуб отмечал 50-летие, а предстоящий сезон и для «Уралочки», и для всех любителей волейбола тоже будет особенным — 1 мая 80 лет исполнится легендарному наставнику свердловской команды Николаю Васильевичу Карполю. Медали чемпионата России были бы лучшим подарком патриарху тренерского цеха.

Напомним, что чемпионат России 2016/2017 «Уралочка-НТМК» завершила без медалей, проиграв в матче за бронзу красноярскому «Енисею». Карполь уверен, что роковым фактором оказалась короткая «скамейка» — практически весь сезон команда отыграла всемером, и на решающие матчи просто не хватило сил. В стартующем чемпионате, по словам Карполя, в «Уралочке» собран сильный состав из двенадцати игроков, что позволит более равномерно распределить нагрузку в ходе длинного сезона.

Пополнение свердловской команды составили Екатерина Чернова, вернувшаяся в «Уралочку» после годичного перерыва, Анастасия Гарелик («Енисей»), Мария Халецкая и Екатерина Енина (обе — «Протон»), Татьяна Романова из казанского «Динамо», которая будет играть за «Уралочку» на правах аренды. Ушла в московское «Динамо» опытная Марина Шешенина. Есть и ещё одно изменение, без которых не обходится в женских коллективах — Елена Ирисова теперь выступает под фамилией мужа — Бурлакова.

Карполь называет нынешний состав «Уралочки» сильнейшим за последние годы, но при этом высказывает недовольство, что чемпионат России стартует уже через десять дней после чемпионата Европы. Наставника «Уралочки» можно понять — на европейском первенстве выступали четыре его подопечных (Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова в составе сборной России, Анна Климец и Анастасия Гарелик за сборную Белоруссии). Но при этом добавляет: «Хандрить нам некогда. Мы сохраняем верность краю и болельщикам, это движущая сила, чтобы лучше трудиться и побеждать».

В конце минувшей недели «Уралочка» провела генеральную репетицию двумя матчами с казанским «Динамо». В первой игре команда Карполя уступила со счётом 1:3, а во второй, проигрывая 0:2, сравняла счёт, и по взаимной договорённости пятую партию проводить не стали.

Основной домашней площадкой для «Уралочки», как и в предыдущие годы, будет спорткомплекс «Металлург-Форум». Для международных игр на Кубок ЕКВ арена в Нижнем Тагиле не подходит, поэтому эти матчи пройдут в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта.