Характер есть: сборная России по футболу сыграла вничью с Ираном

Сборная России по футболу в товарищеском матче сыграла вничью со сборной Ирана. За встречей с трибун «Казань-Арены» наблюдал корреспондент «ОГ», который оценил игру национальной команды со сборной, отобравшейся на ЧМ-2018.

Свердловчан – минимум

До чемпионата мира по футболу остаётся не так много времени, чтобы продолжать экспериментировать с составом. Если на матч против «Динамо» был вызваны в основном те, кому ещё не выпадал шанс проявить себя в национальной команде, то на матчи с Южной Кореей и Ираном Станислав Черчесов вызвал, наверное, самых сильных футболистов нашей страны.

Свердловчан в заявке минимум. Уже давно не попадает в основной состав «Зенита» главная звезда свердловского футбола Олег Шатов. В первых встречах при Роберто Манчини уроженец Нижнего Тагила выходил на поле, однако затем довольно плотно сел на скамейку запасных. И, безусловно, в таких обстоятельствах у Станислава Черчесова не было других вариантов, кроме как оставить Олега за бортом национальной сборной.

Не попал в заявку и нападающий «Рубина» Максим Канунников. Ещё один уроженец Нижнего Тагила в этом сезоне также не блещет (впрочем, как и сам «Рубин»), поэтому его отсутствие вполне прогнозируемо.

Единственный свердловчанин в составе национальной сборной – Игорь Смольников. Защитник «Зенита» также не часто появляется на поле в нынешнем сезоне, однако в отличие от атакующей линии, в обороне у Станислава Черчесова не так много вариантов, поэтому Игорь получил вызов в команду, хотя в матче с Южной Кореей на поле не появился.

Тут стоит сказать, что в национальной сборной присутствуют два экс-игрока футбольного клуба «Урал» Александр Ерохин и Фёдор Смолов. Оба находятся на ведущих ролях в национальной команде, второй даже вышел в матче с Ираном с капитанской командой.

Бесплатные билеты для студентов

На стадионе за два часа до начала матча, когда открылись входные группы, особого ажиотажа не было. Конечно, не удивительно, ведь сборная играет в рабочий день, и многие из тех, кто купил билеты, намеревались приехать на стадион к началу матча.

У касс тоже огромных очередей не было. По пять-семь человек у каждого окошка – это не очереди даже по меркам «Урала». В СМИ появилась информация о том, что студентам казанских вузов билеты на матч выдавали бесплатно, хотя справедливости ради надо отметить, что и цена вопроса не такая уж и большая – от 200 до 1200 рублей. У нас на матчи чемпионата России не всегда найдёшь такие цены, не то, что на матч национальной сборной.

Чемпионат ближе – соперники сложнее

Безусловно, многое в подготовке национальной команды зависит от контрольных матчей, в которых она принимает участие. И сборной, которая освобождена от отборочного турнира к чемпионату мира на правах хозяйки, не так просто найти себе достойного соперника. Наверное, только этим можно объяснить недавний матч против московского «Динамо».

Но чем ближе главный футбольный турнир четырёхлетия, тем больше свободных команд, которые могут проводить товарищеские встречи. Так, в Азии уже практически завершились отборочные игры, поэтому сборная России выбрала себе в соперники Южную Корею и Иран – две команды, которые отобрались в финальную часть чемпионата мира. С южнокорейцами, кстати, мы, кстати, играли на прошлом мировом чемпионате. Не забыта ещё та обидная ничья и невыход из группы. И, видимо, не забыта она и футболистами, потому что в товарищеском матче россияне корейцев просто не заметили – 4:2.

А вот про сборную Ирана известно не так много. Иранцы первыми в Азии и вторыми в мире (после бразильцев) завоевали путёвку на главный футбольный турнир четырёхлетия. Ну, и, пожалуй, стоит отметить, что в составе Ирана играет нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун, которого местная публика встретила как своего.

С нападением определились, с остальными – нет

По сравнению с составом на матч против южнокорейцев Станислав Черчесов сделал шесть замен. Причём эти замены коснулись всех линий, кроме нападения. В атаке у россиян вышел дуэт Смолов-Кокорин, который кажется оптимальным на сегодняшний день. Не стоит забывать, что есть тот же Дзюба, который в заявку команды не попал, есть и другие нападающие, но на данный момент сместить Кокорина и Смолова с основных позиций им вряд ли удастся.

Зато на других участках поля тренерских штаб продолжает искать идеальные сочетания. Даже бессменного Игоря Акинфеева Станислав Черчесов убрал, дав шанс голкиперу «Зенита» Андрею Лунёву.

С первых минут на поле была равная игра. Россияне как-то не активно шли вперёд, иранцы плотно осели на своей половине поля, предпочитая играть в обороне. Первый по-настоящему опасный момент возник лишь на 20-й минуте, когда иранцы получили право на штрафной удар, но пробили выше. Россияне тоже ответили опасным моментом со стандарта: Константин Рауш сделал великолепную подачу в штрафную, а Александр Ерохин, подобрав мяч после отскока, не смог поразить пустые ворота иранцев.

До голевых моментов с игры дело не доходило. Вообще, первый тайм можно занести в разряд скучных. Зрители продолжали заполнять трибуны «Казань-Арены» вплоть до свистка на перерыв, но те, кто опоздал на целый тайм, ничего важного не упустили. Под конец первой половины игры болельщики стали развлекать себя «волной», видимо для того, чтобы согреться: в Казани веером было всего пять градусов тепла, и на трибунах это ощущалось в полной мере.

А вот и голы

Сборная России очень активно начала второй тайм. Наши футболисты буквально с первых минут понеслись в атаку и даже успели создать несколько неплохих моментов. Зрители, процентов на 80 заполнившие трибуны, гнали россиян вперёд. Однако, как это часто бывает, не забиваешь ты – забивают тебе. Иранцы, не получавшие во втором тайме мяч, сумели убежать в быструю контратаку и открыть счёт в матче. Забил, кстати, небезызвестный Азмун, и местная публика взорвалась аплодисментами, хотя сборная и пропустила.

Счёт почти сразу же мог стать и 0:2: всё тот же Азмун выскочил к воротам Лунёва, но в этот раз защитники пробить не дали. Вообще, довольно нелепая ситуация возникла: казалось бы, россияне, «перезарядившись» в перерыве, сейчас точно сотрут соперника, но вместо этого сборная в очередной раз допускает нелепые ошибки в обороне и получает мячи в свои ворота.

Усилить атаку вышли свежие Дмитрий Полоз и Далер Кузяев (оба игроки «Зенита»), а чуть позже на поле появился Александр Самедов. Однако впереди клеиться перестало. Всё больше игроки сборной России пытались в одиночку решить исход игры, но массированная оборона Ирана была надёжна. Стоит отметить оборонительные действия иранцев: практически везде они успевали перерывать опасные передачи, а где не успевали, там тактически грамотно фолили.

Станислав Черчесов, в отличие от своего визави, практически не садился на скамейку запасных: наставник сборной России был в игре, постоянно что-то подсказывал и был крайне эмоционален. Россияне массированно шли вперёд, подключались и защитники, разве что Андрей Лунёв оставался в своей штрафной. И это принесло свои плоды: за пятнадцать минут до конца встречи россияне сумели счёт сравнять. Дмитрий Полоз удачно ворвался в штрафную площадь соперника и замкнул фланговую передачу.

«Казань-Арена» буквально взорвалась от восторга, и тут же диктор объявил, что на матче присутствуют 33 тысячи человек. Довольно внушительно.

Безусловно, россияне не хотел на этом останавливаться. Подопечные Станислава Черчесова продолжали владеть мячом и осаждать ворота иранцев. Гостей, казалось, ничья вполне устраивает, и они не форсировали события.

Стоит отдать должное российским футболистам: они бились до последней секунды, никто не «халявил», все были настроены на победу. Только с таким желанием можно будет добиться чего-то на предстоящем чемпионате мира. Пусть по игре пока что есть вопросы (и их не мало), но радует, что сборная выкладывается на сто процентов.

Матч с Ираном так и завершился вничью – 1:1. Футболисты сборной России отправились в расположение клубов до следующих сборов национальной команды.