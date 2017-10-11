Сергей Ременник: «На чемпионате Европы мы поняли, что такое настоящее ралли»

Один из самых сложных этапов чемпионата Европы по ралли прошёл на Кипре. Фото: Лина Арнаутова/Предоставлено Сергеем Ременником

Свердловский экипаж в составе пилота Сергея РЕМЕННИКА и штурмана Марка Розина, выступающий за команду «Russian Performance Motorsport» в классе ERC-2 и на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution X, занял третье место на раллийном чемпионате Европы, который финишировал в латвийском городе Лиепая. Для уральцев, по сути, это был дебют — впервые гонщики проехали все восемь запланированных этапов.

Чемпионам России прошлого года пришлось несладко — бесконечные поломки автомобиля чуть не лишили их и бронзовых медалей, но, собрав волю в кулак, они всё-таки смогли доказать, что являются одним из сильнейших экипажей Старого Света. После того, как Сергей и Марк вернулись на родную землю, «ОГ» расспросила пилота команды о прошедшем сезоне.

— Сергей, впервые вы преодолели все восемь этапов. Третье место — это для вас успех?

— Сначала у нас была цель просто попасть на подиум по итогам сезона. Однако в процессе мы поняли, что можем бороться за самые высокие места. До предпоследнего этапа у нас оставался шанс на победу. Но чемпионат Европы достаточно сложное соревнование. На чемпионате России или на Кубке Европы, где мы выступали ранее, было проще. А тут восемь трасс, и все очень разные. Часть из них, кстати, асфальтовые, а такого опыта у нас не было вообще.

— Как адаптировались к таким условиям?

— Подстраивались прямо по ходу гонки. Но ирония в том, что все очки мы набрали как раз на асфальте. А на знакомом гравии то переворачивались, то ломались. Там, где мы могли составить конкуренцию, наверное, чуть расслабились. Вот и попали в психологическую ловушку. Будем разбираться.

— Весь сезон вас преследовали бесконечные поломки автомобиля. С чем это связано?

— Нехватка опыта. На асфальтовых трассах начались проблемы с коробкой передач, с трансмиссией. А на Кипре и в Греции, например, очень тяжёлые трассы. В Акрополисе — убойная гонка для автомобиля в прямом смысле слова.

— Какой из восьми этапов дался труднее всего?

— На каждом были свои сложности. Первый этап проходил на Азорских островах в Атлантическом океане. Всю гонку мы лидировали и на последнем спецучастке… застряли. Не повредили машину, не сломались, а просто застряли. Колёса повисли над землёй, и вот так нелепо закончился наш первый этап на чемпионате Европы (смеётся). Но самый сложный, пожалуй, это в Чехии. Очень узкие дороги, грязный разрушенный асфальт… Тяжело пришлось.

— Перед латвийской гонкой вы уже знали, что займёте третье место. Зачем по-ехали? Ведь могли повредить машину или даже самих себя.

— Конечно, мы могли не ехать. Но если хотим выступать в следующем году, то нужно смотреть на трассы, набираться опыта. Любая гонка — это движение вперёд. Особенно если у неё есть финиш. Да и отходить от запланированного календаря мы не привыкли.

— Судя по всему вы уже строите планы на будущий сезон?

— Надо понимать, что такие сложные серии не планируют только на один раз. Команды думают на два-три года вперёд. Первый сезон, по сути, это только трассы узнать и сделать выводы на будущее. Сейчас ещё будем ждать изменений в правилах. Мы с Международной федерацией обсуждали судьбу нашего класса. Нужно принимать решения, чтобы он был более интересным, зрелищным, а главное — необходимо снизить бюджет. Для этого нужно меньше гонок принимать к общему зачёту. Сейчас очки считают по шести лучшим гонкам. Мы хотим, чтобы было пять или даже четыре. Тогда на какие-то этапы можно будет не ехать и сэкономить деньги. Участвовать в таких гонках очень дорого.

— Но главное, наверное, что вы смогли набраться необходимого опыта?

— Конечно. Если ты был на чемпионате России сильнейшим, для дальнейшего развития нужно брать международный уровень. Мы сильно прибавили и расширили свой кругозор. Чемпионат Европы — самая старейшая раллийная серия в мире. Проехать её — дорогого стоит. На этом чемпионате Европы мы поняли, что такое настоящее ралли.

Комментарий Евгений ФОМИЧЁВ, президент Федерации автомобильного спорта Свердловской области, член большого совета Российской автомобильной федерации: — Третье место для Сергея и Марка — это успех. В прошлом году они уже принимали участие в чемпионате Европы, но лишь в нескольких этапах, а сейчас смогли проехать весь чемпионат. Не знаю, получится ли у них в следующем году подняться выше, поскольку такие турниры — это очень дорого. В этот раз у них часто ломалась машина, но без ошибок не бывает и побед. Начинаешь ехать быстро и рискуешь вообще сойти с трассы и свести на нет все достижения. Так, к примеру, произошло с его тренером Александром Лукьянюком. Сергей с Марком в прошлом году выиграли чемпионат России, но я бы не сказал, что российские соревнования сильно прибавляют опыта. Настоящий опыт начинается только на международных соревнованиях. Так что экипажу есть над чем работать и есть куда стремиться. Всё у них ещё впереди. Досье "ОГ" Сергей РЕМЕННИК родился 21 апреля 1984 года в Асбесте. Начал заниматься автоспортом в конце 90-х, первый старт — в ралли третьей категории «Победа 1998» в качестве штурмана у своего отца. С 2009 года — в ралли первой категории. Достижения: чемпион России в классе N4 (2016), чемпион России в командном зачёте (2016), победитель зонального Кубка Европы «Baltic Rally» (2016).