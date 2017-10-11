К желанию – вопросов нет. К игре – имеются

33 270 зрителей на матче Россия — Иран — рекорд «Казань Арены» в 2017 году. Фото: Данил Паливода

Сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче с Ираном. За встречей с трибуны «Казань Арены» наблюдал корреспондент «ОГ», который оценил готовность национальной команды к предстоящему чемпионату мира.

Свердловчан — минимум

До чемпионата мира по футболу остаётся не так много времени, чтобы продолжать экспериментировать с составом. Если на матч против «Динамо» были вызваны в основном те, кому ещё не выпадал шанс проявить себя в национальной команде, то на матчи с Южной Кореей и Ираном Станислав Черчесоввызвал, наверное, самых сильных футболистов нашей страны.

Свердловчан в заявке — минимум. Уже давно не попадает в основной состав «Зенита» главная звезда свердловского футбола Олег Шатов. В первых встречах при Роберто Манчини уроженец Нижнего Тагила выходил на поле, однако затем довольно плотно сел на скамейку запасных. И, безусловно, в таких обстоятельствах у Станислава Черчесова не было других вариантов, кроме как оставить Олега за бортом национальной сборной.

Не попал в заявку и нападающий «Рубина» Максим Канунников. Ещё один уроженец Нижнего Тагила в этом сезоне также не блещет (впрочем, как и сам «Рубин»), поэтому его отсутствие вполне прогнозируемо.

Единственный свердловчанин в составе национальной сборной — Игорь Смольников. Защитник «Зенита» также нечасто появляется на поле в нынешнем сезоне, однако в отличие от атакующей линии в обороне у Станислава Черчесова не так много вариантов, поэтому Игорь получил вызов в команду, хотя в матче с Южной Кореей на поле не появился.

Тут стоит сказать, что в национальной сборной присутствуют три экс-игрока футбольного клуба «Урал» Александр Ерохин, Антон Заболотный и Фёдор Смолов, который вышел в матче с Ираном с капитанской повязкой.

Тревожный звонок

На стадионе за два часа до начала матча, когда открылись входные группы, особого ажиотажа не было. Это можно объяснить тем, что сборная играет в рабочий день, и многие из тех, кто купил билеты, намеревались приехать на стадион к началу матча.

У касс тоже огромных очередей не было. По пять-семь человек у каждого окошка — это не очереди даже по меркам «Урала». В СМИ появилась информация о том, что студентам казанских вузов билеты на матч выдавали бесплатно, хотя справедливости ради надо отметить, что и цена вопроса не такая уж большая — от 200 до 1200 рублей.

Всё равно не было аншлага — матч посетили 33 270 болельщиков (стадион вмещает более 45 тысяч).

Поиск вариантов

В то время, когда все остальные сборные ведут ожесточённые сражения в своих отборочных группах и у главных тренеров есть возможность увидеть на деле, кто из игроков «выпадает», то наша национальная команда вынуждена проводить товарищеские встречи. А в них, как известно, мотивация не самая высокая.

Но чем ближе чемпионат мира, тем больше появляется команд, которые уже свободны от своих отборочных турниров. Так, выбор тренерского штаба сборной России пал на национальные команды Южной Кореи и Ирана, которые уже обеспечили себе право выступать на главном футбольном турнире четырёхлетия.

И если с южнокорейцами всё вышло как-то просто, то с иранцами россиянам пришлось туго. Станислав Черчесов, пожалуй, определился только с атакующими позициями: здесь вариантов, кроме Александра Кокорина и Фёдора Смолова, не наблюдается. А вот с остальными приходится экспериментировать, искать идеальные сочетания. По сравнению со стартовым составом на матч с Южной Кореей в игре с иранцами произошло шесть перестановок.

Вообще, игра с Ираном показала, что нашей сборной особое внимание нужно уделять позиционным атакам. Гости выставили массированную оборону со стартовым свистком, и в первом тайме у россиян не то что опасных моментов не было, а даже намёка на них (если не брать во внимание досадный промах Александра Ерохина). А ведь у иранцев далеко не самая сильная оборона в мире, и что будет через год — страшно представить.

Есть проблемы и с обороной (действительно, куда без них). Станислав Черчесов ищет различные варианты, но что делать с защитными построениями — пока неизвестно. В матче с Южной Кореей ошибки допускают одни, с Ираном — другие. И вроде при не самой плохой игре, мы опять пропускаем и бежим отыгрываться.

С вратарской линией проблем хотя и нет, но возникает вопрос: кто же будет основным голкипером национальной команды на чемпионате мира? Есть Игорь Акинфеев, казалось бы, бессменный лидер, капитан. Но в последние годы в стране подрастают другие, не менее классные вратари. В частности, речь идёт об Андрее Лунёве. Ещё год назад никто и не знал о нём, а сейчас Лунёв является основным вратарём «Зенита» и демонстрирует потрясающую игру. Но это, наверное, всё же не самая главная проблема сборной: не стоит забывать, что Станислав Черчесов сам был голкипером, поэтому выбрать основного вратаря для сборной, думается, он сможет.

Порадовало, наверное, лишь то, что у команды по-явился характер. Да, пропустили ненужный гол. Но никто не опустил руки, все сражались до конца. Никогда у нашей национальной команды не было звёзд мирового масштаба, поэтому и своё брать надо желанием, командной игрой, в которой каждый будет биться не только за себя, но и за всех своих партнёров. Только так можно будет рассчитывать на какие-то хотя бы локальные успехи на предстоящем чемпионате мира.

Какие команды прошли отбор Чемпионат мира-2018 На этой неделе в Европе и Южной Америке завершилась основная часть квалификации на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2018 году в России. Определена уже большая часть команд — участниц мирового первенства. Европа: Англия, Бельгия, Германия, Исландия, Испания, Польша, Португалия, Россия (как страна-хозяйка), Сербия, Франция. Азия: Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония. Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай. Африка: Египет, Нигерия. Северная и Центральная Америка и страны Карибского бассейна): Коста-Рика, Мексика, Панама. Что касается девяти пока что вакантных мест, то они будут заняты в ноябре. Четыре европейские сборные пройдут отбор через стыковые матчи, куда попали восемь команд (Греция, Дания, Ирландия, Италия, Северная Ирландия, Хорватия, Швейцария и Швеция). В интерконтинентальных стыках за две путёвки в Россию будут бороться Новая Зеландия — Перу, Австралия — Гондурас. Кроме того, трио команд определится в Африке, где групповой этап отбора ещё в самом разгаре. Жеребьёвка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Кстати Первый этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу стартовал на сайте FIFA 14 сентября и завершается сегодня, 12 октября. За месяц было запрошено более двух миллионов билетов. По числу поданных заявок лидируют, естественно, болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запрошенных билетов. Из других стран чаще всего билетами на чемпионат мира интересовались болельщики Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта.Билеты будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки. Её результаты станут известны до 16 ноября.