Александр Поветкин возвращается на Урал

Александр Поветкин готовится к очередному бою в Екатеринбурге. Фото: Мир Бокса

Известный российский боксёр Александр Поветкин возвращается в Екатеринбург. 15 декабря в столице Урала состоится его бой за второстепенный титул чемпиона WBO International в супертяжёлом весе. Правда, кто станет его соперником, пока непонятно.

Напомним, что весь прошлый год Поветкин (32 победы, из которых 23 нокаутом, и одно поражение) провёл в допинговом аду, из которого сейчас выкарабкивается.

21 мая в Москве он должен был встретиться с чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксёрского совета) американцем Деонтеем Уайлдером, но в пробе россиянина был обнаружен мельдоний — вещество, за которое в своё время в том числе была дисквалифицирована теннисистка Мария Шарапова. Боксёр оказался временно отстранён, но впоследствии оправдан, поскольку доказал, что принимал препарат до 1 января, когда тот был внесён в список запрещённых.

17 декабря в Екатеринбурге ожидался бой Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира по всё той же версии WBC. Но в день боя стало известно, что в допинг-пробе россиянина, взятой накануне поединка, вновь был обнаружен допинг. На сей раз остарин. После этого WBC выпустила официальное заявление о том, что лишает поединок Поветкин — Стиверн статуса титульного. Североамериканец быстренько отказался участвовать в бое, а ему на смену подоспел француз Жоан Дюопа, которого, как оказалось, организаторы по-единка привезли в Екатеринбург на «всякий пожарный случай». Грузного француза, который вышел на ринг в беговых кроссовках, а не в специальной боксёрской обуви, россиянин уложил в тяжёлый нокаут уже в шестом раунде.

Куда важнее команде Поветкина было доказать невиновность боксёра в употреблении остарина. Но во вскрытой в Лос-Анджелесе пробе «Б» россиянина также были найдены следы этого препарата.

Он был исключён из рейтингов Всемирного боксёрского совета (WBC), Международной боксёрской федерации (IBF), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Вместе с тем 1 июля вновь вышел на ринг в борьбе за титулы WBO International и WBA International против украинца Андрея Руденкои победил его единогласным решением судей после 12 раундов.

Позднее Поветкин был возвращён в рейтинг IBF, WBA и WBO. Дольше всех «сопротивляется» президент WBC Маурисио Сулейман, чью организацию как раз подвёл российский боксёр, сорвав бой против Стиверна. В этот рейтинг он до сих пор не возвращён.

На сей раз в Екатеринбурге Поветкин будет защищать титул чемпиона WBO International. Одним из его возможных соперников может стать обладатель пояса WBO Europe, румынский супертяжеловес Кристиан Хаммер (22 победы, из которых 12 нокаутом, и четыре поражения), занимающий вторую позицию в текущем рейтинге WBO. Его менеджер Эрролд Сейлан рассказал, что сейчас ведёт переговоры с командой россиянина.

Несмотря на все беды с допингом, 38-летний Поветкин находится в хорошей форме и по-прежнему представляет реальную угрозу для любого тяжеловеса. Так что 15 декабря всех любителей профессионального бокса ждёт шикарное шоу. Главное, чтобы опять с Александром не приключилось никакой беды.