Свердловская область рискует потерять одного из сильнейших стрелков планеты Владимира Масленникова

Владимир Масленников может попрощаться с родной Свердловской областью. Фото: Пресс-служба ISSF

Как стало известно «ОГ», в ближайшее время один из сильнейших стрелков планеты призёр Олимпиады-2016 и двукратный чемпион Европы-2017 Владимир Масленников из Лесного может сменить прописку и представлять на соревнованиях другой регион или даже другую страну. За разъяснениями корреспондент «ОГ» обратился к председателю регионального отделения Стрелкового Cоюза России в Свердловской области Марине Антроповой.

— Владимир Масленников — титулованный спортсмен, — говорит Марина Антропова. — В текущем рейтинге Европейской конфедерации стрелкового спорта он идёт на первом месте, а в рейтинге Международной федерации спортивной стрельбы — на втором. Так что интерес к нашему спортсмену неудивителен. Я уже знаю страны, которые готовы выкупить его. И это не шутки.

— Ему плохо живётся в Свердловской области?

— Дело не в этом. У спортсмена, как известно, век недолог. Понятно, что он, будучи лучшим в своём деле на уровне всего мира, хочет зарабатывать. Я не буду называть суммы, но они не являются какими-то космическими. Думаю, справиться можно. Очень бы хотелось выйти на главу «Русской медной компании» Игоря Алексеевича Алтушкина. Он сам отличный стрелок и уже помогал нам с приобретением спортивного оружия. Возможно, и тут окажет помощь.

— Свердловская область помочь уже не может?

— У региона ресурсы небезграничные. Но нам нужно приложить все силы, чтобы сохранить спортсмена. За ним охотятся не только другие страны, но и представители различных регионов России. Хотя наши спортсмены никогда не выступали параллельным зачётом. Уральские стрелки преданы своему региону. Вместе с тем условия всё-таки надо создавать, если хотим, чтобы у нас росли стрелки мирового уровня. Взять, к примеру, другого нашего знаменитого стрелка призёра международных соревнований Евгения Панченко. Ему банально не хватает патронов для тренировок.

— Это как?

— Санкт-Петербург тратит только на боеприпасы для спортсменов семь миллионов рублей, а у нас на это денег вообще не выделяют. Приходится как-то выкручиваться. Обычно после успеха на Олимпиаде интерес к спорту возрастает. У нас же после бронзы Масленникова в Рио-2016 получилось с точностью до наоборот: финансирование вида спорта по линии регионального Центра спортивной подготовки было уменьшено в три раза.

— В таких условиях готовить чемпионов уже не получается?

— Дело ведь не только в патронах. Тут комплекс проблем. В наших спортшколах стрелков могут держать только до 18 лет. Дальше им идти некуда. Хотя в нашем виде спорта профессионал может раскрыть свой потенциал и в 25, и в 30, и в 35 лет. Ещё одна проблема — в екатеринбургском Училище олимпийского резерва с нынешнего учебного года закрылось направление пулевой стрельбы. Хотя на наш вид спорта были грандиозные планы. Вплоть до строительства тира. Был готов проект, но он никак не реализуется. Со спортивными базами по пулевой стрельбе в регионе всё безумно тяжело. Хотя в прошлом году после Рио на чествовании олимпийцев губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев пообещал нам реконструкцию тира при спортшколе олимпийского резерва №1 Екатеринбурга. Будем надеяться, что в скором времени эти планы реализуются и наши талантливые ребята получат условия для качественных тренировок.

— А тренеры «на сторону» не смотрят?

— Пока нет. Хотя у них с Олимпиады-2004, когда золото в стрельбе завоевала уроженка Алапаевска Любовь Галкина,куча предложений. Но они, как и спортсмены, хотят жить и работать здесь. Нас бы мог выручить стрелковый центр, который в своё время хотели строить на Уктусе. Но, увы, проект так и остался на бумаге. Центр бы мог быть лучшим в России. По факту же у нас в стране, кроме подмосковной «Лисьей норы», практически ничего нет.

— Во многих видах спорта в регионе есть свои локомотивы, которые рассказывают чиновникам о проблемах. В лыжных гонках — Иван Алыпов, в биатлоне — Антон Шипулин. Почему у вас Масленников молчит?

— Все виды спорта разные. Стрелки всегда все в себе, им сложно вести диалог и выступать на публике. Хотя я предложила: давайте соберёмся широким кругом — спортсмены, тренеры, чиновники. Обсудим сложившуюся ситуацию. Ведь наш вид спорта постоянно приносит медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. Александр Злыденный, Наталья Падерина, Сергей Поляков, Любовь Галкина, Владимир Масленников. У нас выстроена прекрасная система, развала которой не хочет никто. Я сейчас очень зла. Просто так наших спортсменов мы не отдадим. Надо будет — до Минспорта России дойдём.

Позиция власти Леонид Рапопорт, исполняющий обязанности министра физкультуры и спорта Свердловской области: — Начался новый олимпийский цикл. Мы заинтересованы в тех спортсменах, которые получают финансовую поддержку со стороны правительства Свердловской области. По итогам прошедшей два дня назад коллегии минспорта Свердловской области дано поручение разобраться со сложившейся в пулевой стрельбе ситуацией и найти для нашего чемпиона Владимира Масленникова «якорного» спонсора. Комментарий Вячеслав Куткин, личный тренер Владимира Масленникова. — Разговоры о том, что Владимир может перейти выступать за другой регион, ведутся с июня. Но с этой поры ничего не сделано, чтобы сохранить спортсмена. Его не устраивают финансовые условия — у него нет той зарплаты, какая должна быть у лучшего стрелка мира. Кроме того, за последние пять лет от области он не получил ни одного патрона или снаряжения. Вместе с тем, минспорта области не хочет отпускать Владимира. — Область мотивирует это тем, что в своё время вкладывала в спортсмена деньги… — Если Масленников выезжает на какие-либо старты, то это практически стопроцентная медаль. Только в этом году он привёз с международных стартов шесть-семь медалей. Мне кажется, своими наградами он уже с лихвой «перекрыл» деньги, вложенные в него. Ещё лично мне очень обидно, что в екатеринбургском УОРе закрылось направление пулевой стрельбы. В своё время Владимир оканчивал наше УОР. Теперь же нашим спортсменам негде совершенствовать своё мастерство. Но ведь вид спорта развивается только когда дети смотрят на взрослых, а они вынуждены разъезжаться, если не могут тренироваться или обеспечивать себя. — Говорят, Масленниковым интересуются даже за границей. Как считаете, он действительно может уехать? — Я слышал такие разговоры, но не вникал в них. Хотя такой вариант не исключён. Пробудет два года в так называемом «карантине» и будет выступать за другую страну.

Прямая речь Владимир Масленников, находящийся сейчас на сборах в Пятигорске, прокомментировал «ОГ» сложившуюся ситуацию по телефону. — Владимир, можете конкретизировать, что вас не устраивает? — Не устраивает отношение к спортсменам. Зарплату после Олимпиады обещали одну, а получаю только половину. Оружие и экипировку от области я за всё время выступлений никогда не получал. — Почему не заявляете об этом публично? — Я считаю, что нет смысла. Ответ всегда один: нет денег. А после того, как они ничем не обеспечивают спортсменов, так ещё и не дают сделать переход в другой регион. Хотя трудовой договор со мной заканчивается 31 декабря. Минспорта области не имеет права держать меня. Но пользуется тем, что на переход требуется их разрешение. Его нужно предоставить до 1 ноября. Если позже — переход не разрешит уже исполком Стрелкового Cоюза России. Поэтому и затягивают всё. Министр просит о личной встрече, хотя знает, что я на сборах до 29 октября. И времени совсем не останется, чтобы они написали письмо и чтобы я подал все документы на переход. Я уже не знаю, у кого просить помощи о переходе в другой регион. — Говорят, вами интересуются даже другие страны… — Пока комментировать нечего.