Удачный четверг: все команды Свердловской области накануне добились побед в своих матчах

Артём Гареев (слева) с передачи Александра Торченюка забрасывает четвёртую шайбу в ворота братиславского «Слован». Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

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Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей с участием Свердловских команд за 12 октября.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Слован» (Братислава) — 6:3 (2:1, 0:0, 4:2).

Шайбы забросили: 1:0 Пестунов (01.59); 1:1 Смоленяк (12.30, бол.); 2:1 Тимашов (18.56, бол.); 3:1 Миловзоров (42.55, бол.); 4:1 Гареев (45.36, бол.); 4:2 Шварни (48.22); 5:2 Чесалин (51.15); 5:3 К. Геноуэй (56.11); 6:3 Гареев (58.08, в пустые ворота).

Результаты других матчей: «Сибирь» — «Адмирал» — 2:4, «Авангард» — «Куньлунь РС» — 3:0, «Трактор» — «Витязь» — 2:1, «Лада» — «Йокерит» — 0:4, «Югра» — «Барыс» — 2:5.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 41 очко (18 матчей), «Авангард» — 38 (20) , «Автомобилист» - 36 (20) , «Барыс» — 35 (20) …

14 октября «Автомобилист» сыграет с ЦСКА (КРК «Уралец, 17.00).

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Суперлига. Первый дивизион

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит-Фарм» (Санкт-Петербург) — 88:77 (21:21,18:19,24:17,25:20).

Самые результативные: Незванкин (25), Островский (17), Глазунов (15) — Петухов (34), Бартунов (12).

«Темп-СУМЗ-УГМК» — «Спартак» (СПб) — 86:63 (14:19,19:15,29:11,24:18).

Самые результативные: Варнаков (15), Поляков (13), Караулов (12) — Хлопонин (22), Силантьев (8).

Результат матча ЦСКА-2 — «Купол-Родники» — 74:67.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 5 побед (5 матчей), ЦСКА-2 — 3 (3) , «Самара», «Химки-Подмосковье», «Купол-Родники» — по 3 (4) , «Урал» - 3 (5) …

Снайперы: Незванкин («Урал») — 24,8 очка в среднем за матч; Бутянковс («Спартак-Приморье») — 19,3; Ткаченко («Химки-Подмосковье») — 18,8… Глазунов - 11,4…Зверков (оба — «Урал») — 10,3…

Ассистенты: Глазунов («Урал») — 7,6 передачи в среднем за матч; Гаврилов (ЦСКА-2) — 7,0; Сопин (МБА) — 5,8… Незванкин — 3,4...Урзыка (оба — «Урал») — 2,0…

Подборы: Нестеров — 10,7 в среднем за матч; Писклов (оба — «Новосибирск») — 8,3; Ганькевич (ЦСКА-2) — 8,0, Горнаев - 7,8… Луппо — 7,0… Островский (все — «Урал») — 6,2…

Перехваты: Злобин («Темп-СУМЗ-УГМК») — 2,8 в среднем за матч; Протич («Университет-Югра») — 2,7; Иванов («Темп-СУМЗ-УГМК») — 2,6; Глазунов («Урал») — 2,4…

14 октября «Урал» принимает питерский «Спартак» (ДИВС, 15.00), а «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с командой «Зенит-Фарм» (ДС «Темп», 18.00).

Хоккей с мячом

Кубок мира

«Уральский трубник» (Первоуральск, Россия) — «Боллнес» (Боллнес, Швеция) — 2:2. По пенальти 2:0.